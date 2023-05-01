論文抄襲碩士學位遭撤銷 邱繼泰：尊重結果求補救機會
曾擔任桃園市長張善政青年發言人，同時也是現任議長邱奕勝姪子的邱繼泰2月分宣布投入桃園市第6選區立委（八德、大溪、中壢、復興區）選舉。日前才被爆料曾經酒駕，就讀台北大學碩士班的論文也被學校認定抄襲撤銷學位。邱繼泰回應，尊重學校的審查結果，未來將依規定補件或是重新報告，謝謝外界指教。
對於論文被撤銷一事，邱繼泰表示，尊重學校的審查結果，也謝謝外界的指教，未來將會依學校的規定，看是否能夠修改或是補件，若不行的話，會在計畫重新報考研究所，讓自己重新在撰寫一次論文。
有媒體人曾爆料邱繼泰在2016年因酒駕被桃園地院判刑4個月，邱繼泰則出面回應承認錯誤，無從辯解，未來會擔任防酒駕義工。後又遭質疑碩士論文抄襲，雖邱繼泰曾經澄清相似率僅7%，但最後還是被撤銷學位。
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