5/1起全國大執法 陳建仁：讓友善與溫暖在路口發生

為展現降低行人交通事故死傷的決心，警政署5月1日起實施路口安全大執法工作。行政院長陳建仁今天表示，道路是大家每天使用頻率最高的公共設施，無論是上下學、晨間運動、買個晚餐、約會散步或是探索城市，希望每個人走路的時候可以更加安心，經過路口不再提心吊膽；這是每個行人的基本權利，也是每個駕駛用路人的責任。

全國大執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等。

陳建仁說，看到每一個在路口受傷的案件，這不該是台灣的日常，應該要改變，這次的大執法就是希望「禮讓行人」成為每個駕駛人的習慣，要讓路口「慢、看、停」落實在台灣。

陳建仁也提醒，路口「慢、看、停」不只針對駕駛人，也提醒行人，在經過路口時，要放下手機、專注行走，安全地過馬路，也可以給停讓的駕駛人一個點頭或微笑，讓人與車的衝突消逝，友善與溫暖在路口發生，每個用路人都能夠更安全、更安心地過馬路。