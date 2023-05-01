黃珊珊批政府撥補預算逃避勞保破產問題 錢坑越補越大

今天是五一勞動節，台北市前副市長黃珊珊透過臉書表示，許多專家學者不斷提醒政府，勞保基金恐在五年內破產，但執政當局卻對勞保年金改革一拖再拖，明知道勞保會提前破產，改革已經不能再拖，卻還是用每年撥補預算的方式來逃避問題，讓破產的錢坑越補越大。

黃珊珊認為，一個政黨對於國家有沒有「永續發展」的觀念，從勞保破產這一點就可以看得出來。她指出，隨著國家邁向高齡化社會，近10年來勞保老年年金請領人數也快速增加，遠遠高過於勞保投保人數，導致勞保基金入不敷出，財務情況不斷惡化。

黃珊珊指出，勞動節是國定假日，放假是勞工的基本權益，但勞工辛苦工作換來的可能是未來勞保破產，領不到勞保年金的窘境。黨內立委賴香伶曾在立法院要求勞動部長許銘春儘速提出勞保改革修法版本，但執政黨相應不理，還說「撥補也是一種改革」，不負責任的態度擺明就是要把問題留給未來執政者。

黃珊珊表示，除了賴香伶從制度上提出改革解方，黨內立委吳欣盈最近也提出設立國家主權基金的想法，欲藉由增加國家資產來減輕財政負擔，不僅能用以參與國際組織，也能用來解決全民健保與退休基金等許多支出不平等的問題，吳欣盈主張，以開源的成果來補足勞保改革路上所可能面臨到的龐大支出，而非挖東牆補西牆的方式，靠提撥來暫時填補勞保錢坑。

黃珊珊強調，面對問題才能解決問題，環顧台灣的政黨，執政的民進黨對於勞保改革擺爛，在野的國民黨則是要求增加政府撥補的金額到一千億，同樣也在迴避改革、毫無財政紀律。

黃珊珊指出，民眾黨立委重視勞保破產問題，呼籲成立年金改革的特種委員會，加速推動勞保改革方案，同時檢討已經屆滿五年的軍公教年金改革，真正關心退休年金的永續發展。

黃珊珊表示，勞保破產只是國家發展危機的冰山之一角，國會需要更多良善的監督力量，才能促使政府面對問題，正視危機。