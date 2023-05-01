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柯文哲籲國定假日辦法盡量統一 不要淪為「一家兩制」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今天是五一勞動節，民眾黨主席柯文哲在臉書發文，提及勞動節是否應擴大為全民休假，他認為，國定假日訂定辦法應盡量統一，由內政部整體檢討，不要淪於大撒幣，變成是政治喊價的遊戲，有些家庭雙親分別是公務員和勞工，假期不同調，「一家兩制」徒增困擾。 圖/取自柯文哲臉書
今天是五一勞動節，民眾黨主席柯文哲在臉書發文，提及勞動節是否應擴大為全民休假，他認為，國定假日訂定辦法應盡量統一，由內政部整體檢討，不要淪於大撒幣，變成是政治喊價的遊戲，有些家庭雙親分別是公務員和勞工，假期不同調，「一家兩制」徒增困擾。 圖/取自柯文哲臉書

今天是五一勞動節，民眾黨主席柯文哲在臉書發文，提及勞動節是否應擴大為全民休假，他認為，國定假日訂定辦法應盡量統一，由內政部整體檢討，不要淪於大撒幣，變成是政治喊價的遊戲，有些家庭雙親分別是公務員和勞工，假期不同調，「一家兩制」徒增困擾。

柯文哲指出，與其糾結勞動節是否擴大全民放假，更要回歸勞動節初衷，確實保障勞工權益；2021年台灣平均年總工時全球第四高，低薪、高壓、超長工時等問題是直接影響年輕世代生育意願的因素，也釀成少子化的國安危機，重視勞工不該只糾結五月一日是否全體放假一天，而是要改善勞動環境。

柯文哲說，從勞動部資料來看，職災傷亡逐年增加，2019年傷病、失能與死亡共1萬4113人，2021年上升到1萬4446人，「每一個數字都是家庭不可承受之重」，勞動檢查要落實、不該只是虛應故事。

柯文哲主張立法保障親職假，讓休假具彈性，讓勞工能兼顧家庭，不用限於家庭和工作間的天人交戰，蠟燭多頭燒、生活沒品質，性別勞動權益的保障應再提升；更重要的是導引產業轉型，改善國內經濟狀況，引導企業加薪，有效率的降低工時，才能真正讓勞工們改善過勞、脫離過勞，快樂生活。

柯文哲 勞動節 工時

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