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與波頓同場參加FAPA晚會 蔡英文：堅定守護台海和平

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統。記者余承翰／攝影

蔡英文總統今晚參加「台灣人公共事務會（FAPA）」40周年慶祝晚會，美國前白宮國安顧問波頓也在列。蔡總統表示，近來中國透過軍演刻意升高威脅，已經影響印太區域穩定和平，但台灣冷靜、沉著應對，堅定守護台海和平，讓世界和國際民主夥伴看見台灣的決心；她感謝FAPA的付出，也致上最高敬意。

蔡總統說，40年來，感謝所有前輩，在美國國會山莊第一線為台灣奔走發生，FAPA是推動國民外交的重要先鋒，在美國長期耕耘，奠定了現在跨黨派對台灣支持的基礎，她要致上最高的敬意和感謝。

蔡總統說，她上個月剛完成出訪友邦貝里斯及瓜地馬拉，也過境美國紐約和洛杉磯，她現場詢問「美國兩場僑宴在現場的人麻煩舉手」，她隨後說，「不管在美國還是在台灣，都可以看到各位，覺得很溫馨。」

蔡總統說，這次出訪不但讓國際社會了解台灣守護自由的決心，也得到愈來愈多民主夥伴支持，這幾年台美關係有很多重要的實質進展，美國國會通過很多力挺台灣的法案和決議，推升台美關係，也支持台灣強化自我防衛能力；台美交往準則修訂，也讓台美高層官員可以互訪，許多交往限制逐漸放寬，台美關係進展都是因為有FAPA好朋友長期耕耘，不斷透過各種方式，把台灣聲音傳送到國際上給更多朋友，大家的努力為台灣開拓了更大的能見度，感謝大家一起守護台灣，大家都是「Team Taiwan（台灣隊）」的一分子，一起挺台灣。

蔡總統說，近來中國透過軍演刻意升高威脅，影響印太區域穩定和平，但台灣冷靜、沉著應對，堅定守護台海和平，讓世界和國際民主夥伴看見台灣的決心，請大家放心，台灣人會堅守在民主自由最前線，捍衛好不容易爭取到的民主和人權，相信FAPA會繼續跟大家一起努力，讓台美關係繼續升溫，讓台灣這座民主堡壘更加鞏固，謝謝FAPA這40年來的貢獻和付出。

美國 台美關係 台灣人

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