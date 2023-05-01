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巴國總統就職典禮 藍委：還是蔡總統親自出席比較好

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）已表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）已表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，由執政黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）擊敗第三度挑戰總統大位的對手艾里格里（Efraín Alegre）贏得選舉勝利。國民黨立委陳以信認為，執政黨繼續執政不代表台巴關係一定沒有變化，應由蔡英文總統親自出席就職典禮，而不是由副總統賴清德藉此機會過境美國會唔美方重要人士。

巴拉圭近日舉行總統大選，由親台的執政黨獲勝。陳以信在臉書上發文認為，這不代表台巴關係就一定沒有變化，我國必須高度重視這南美洲唯一邦交國；他在4月20日就曾質詢外交部，指巴國可能在8月舉行新任總統就職典禮，台灣可能安排賴清德率團前往祝賀，並過境美東大城會晤美方重要人士。

他表示，要是政府如此安排，其實就是為民進黨總統大選造勢，並非為穩固台巴邦交作為主要考量，畢竟這趟訪巴會是穩固邦交關鍵之行，如果不是由蔡總統親訪，巴國會怎麼想？假如讓巴國認為台灣對巴降格以待，可能對台巴關係造成重大傷害。

陳以信舉例，如去年我國由副總統賴清德率團至宏都拉斯慶賀就職，但今年宏都拉斯還是宣布斷交，他請蔡英文總統把國家利益放在政黨利益之上，8月的巴國祝賀之行還是蔡總統自己去才好。

蔡英文 陳以信 賴清德

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