郭台銘：投資核能是好生意 建議高雄半屏山蓋小型核能廠

鴻海創辦人郭台銘爭取2024總統大選門票，今天下午在高雄與企業界人士座談，被問到能源問題，他爆台積電對高雄設廠遲疑原因「不是沒訂單，是怕缺電」，也談核融合發電，建議在高雄半屏山下蓋小型核能廠等構想，他說「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應該帶頭投資。

對於郭台銘的主張，民進黨高雄市議員黃文益、邱俊憲等人發文猛攻，狠酸郭台銘「高雄人得罪你嗎？堅決反對郭台銘要在高雄設置核電廠的規畫！」批郭不做功課、缺乏深思熟慮，為取得國民黨總統參選人提名資格，不斷驚嚇台灣人民。

郭台銘今天出席「台灣領袖講座」暢談CEO治國理念，全場約有800名來自全台各地商界人士出席，前高雄縣長楊秋興、農委會前主委陳保基等人也到場助陣。

郭談他從商歷程，他說，對台北市前市長柯文哲清晨7點30分就進市府無須驚訝，鴻海主管通常清晨6點半就坐定開會，過去40多年來，他縱橫商界，每天工作16、17小時是常態，他準備參選總統，也是用這股精神在拚，每天有看不完的資料要做功課。

郭也質疑政府採購高端疫苗「有貓膩」，他說，他若當選總統，明年5月20日他若有機會就任總統，一定將採購公文全部解密。郭說，人民有監督的權利，為何公文需要封存30年、50年？有什麼不能讓人知道的秘密？

座談時間時，有人問郭台銘對台灣能源政策看法，郭問現場「民進黨說2025走向非核家園，相信民進黨2025年能廢掉核能、用肺發電的舉手？今年高雄會不會缺電，我很懷疑！」郭還說「這問題應該問民進黨總統參選人賴清德才對，要執政黨給答案！」

郭台銘質疑，民進黨談2025達成非核家園根本做不到，他說，自己對能源政策態度是開放的，前提是安全，台灣人別被意識形態操弄，要擁抱新科技、擁抱創新。

話鋒一轉，他談到國外核融合技術應該引進台灣，政府可以帶頭投資，就像50年前工研院、30年前扶植台積電模式，核能是對的、會賺錢的行業。郭也提出可建置小型核能試驗場想法，他說，高雄是重要的工業基地，建議可在高雄半屏山下做試驗。

綠營民代緊盯郭台銘在高雄的發言內容，對郭台銘提出發展核能構想，立即群起圍攻。

市議員黃文益說，郭台銘懶惰不做功課、也不了解高雄，亂批評高雄缺電等指控實在很瞎，根據台電統計，高雄111年總發電為508億 8600萬度，高雄總售電為307億3400萬度，高雄用電僅占發電60.4%，高雄電量充足，甚至還南電北送。