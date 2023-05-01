快訊

羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？ 原因與贊助商有關

郭台銘：投資核能是好生意 建議高雄半屏山蓋小型核能廠

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，吸引約800人到場。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，吸引約800人到場。記者王慧瑛／攝影

鴻海創辦人郭台銘爭取2024總統大選門票，今天下午在高雄與企業界人士座談，被問到能源問題，他爆台積電對高雄設廠遲疑原因「不是沒訂單，是怕缺電」，也談核融合發電，建議在高雄半屏山下蓋小型核能廠等構想，他說「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應該帶頭投資。

對於郭台銘的主張，民進黨高雄市議員黃文益、邱俊憲等人發文猛攻，狠酸郭台銘「高雄人得罪你嗎？堅決反對郭台銘要在高雄設置核電廠的規畫！」批郭不做功課、缺乏深思熟慮，為取得國民黨總統參選人提名資格，不斷驚嚇台灣人民。

郭台銘今天出席「台灣領袖講座」暢談CEO治國理念，全場約有800名來自全台各地商界人士出席，前高雄縣長楊秋興、農委會前主委陳保基等人也到場助陣。

郭談他從商歷程，他說，對台北市前市長柯文哲清晨7點30分就進市府無須驚訝，鴻海主管通常清晨6點半就坐定開會，過去40多年來，他縱橫商界，每天工作16、17小時是常態，他準備參選總統，也是用這股精神在拚，每天有看不完的資料要做功課。

郭也質疑政府採購高端疫苗「有貓膩」，他說，他若當選總統，明年5月20日他若有機會就任總統，一定將採購公文全部解密。郭說，人民有監督的權利，為何公文需要封存30年、50年？有什麼不能讓人知道的秘密？

座談時間時，有人問郭台銘對台灣能源政策看法，郭問現場「民進黨說2025走向非核家園，相信民進黨2025年能廢掉核能、用肺發電的舉手？今年高雄會不會缺電，我很懷疑！」郭還說「這問題應該問民進黨總統參選人賴清德才對，要執政黨給答案！」

郭台銘質疑，民進黨談2025達成非核家園根本做不到，他說，自己對能源政策態度是開放的，前提是安全，台灣人別被意識形態操弄，要擁抱新科技、擁抱創新。

話鋒一轉，他談到國外核融合技術應該引進台灣，政府可以帶頭投資，就像50年前工研院、30年前扶植台積電模式，核能是對的、會賺錢的行業。郭也提出可建置小型核能試驗場想法，他說，高雄是重要的工業基地，建議可在高雄半屏山下做試驗。

綠營民代緊盯郭台銘在高雄的發言內容，對郭台銘提出發展核能構想，立即群起圍攻。

市議員黃文益說，郭台銘懶惰不做功課、也不了解高雄，亂批評高雄缺電等指控實在很瞎，根據台電統計，高雄111年總發電為508億 8600萬度，高雄總售電為307億3400萬度，高雄用電僅占發電60.4%，高雄電量充足，甚至還南電北送。

黃還說，郭台銘說要在半屏山下蓋小型核能試驗場，像是小學生在回答即問即答，半屏山地質是傾斜石灰岩覆蓋於泥岩上，不穩固地質難蓋安全可靠的核電廠，此一發言顯示出郭台銘根本不在乎高雄市民安危，也不了解高雄在地經濟、自然環境，「有總統夢固然很好，但是不能拿人民生命財產開玩笑！」

鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國，會後合影反應熱烈。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
前高雄縣長楊秋興大力助攻郭台銘，協助郭安排高雄、屏東行程。記者王慧瑛／攝影
前高雄縣長楊秋興大力助攻郭台銘，協助郭安排高雄、屏東行程。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。來自台中的會計師黃鴻隆克服行動不便，到場聽郭談治理國家想法。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。來自台中的會計師黃鴻隆克服行動不便，到場聽郭談治理國家想法。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影
鴻海創辦人郭台銘爭取投入2024大選門票，他今天下午在高雄出席「台灣領袖講座」，暢談CEO治國。記者王慧瑛／攝影

郭台銘 核能 民進黨

延伸閱讀

郭台銘排高屏2天行程衝刺聲量 明踏入國境之南訪藍營要角

侯友宜、郭台銘民調領先 鍾沛君曝兩關鍵：國民黨久旱逢甘霖

影／韓家軍捎來「韓郭和解」訊號？郭台銘：我會去拜訪韓市長

影／ 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董 叫我「阿銘」 批賴不敢談清廉

相關新聞

民進黨派往國防部機要人員離職 原因引發揣測

蔡政府派遣許多年輕黨工進入各部會，最具指標意義，是在國防部長辦公室任職秘書的廖祥順，他今天宣布結束7年國防部工作生涯，離...

郭台銘：投資核能是好生意 建議高雄半屏山蓋小型核能廠

鴻海創辦人郭台銘爭取2024總統大選門票，今天下午在高雄與企業界人士座談，被問到能源問題，他爆台積電對高雄設廠遲疑原因「...

圖輯／五一勞工遊行 勞團批蔡政府勞工政策跳票

五一勞動節的今天，五一行動聯盟舉辦的「八年全執政、勞工算總帳！」大遊行，下午在凱達格蘭大道登場，近五千名勞工走上街頭，表...

青年低薪 民進黨：盡全力面對、提出對策

五一行動聯盟發起勞動節遊行，提出勞工加薪、醫護要勞權等訴求。民進黨發言人張志豪今天表示，感謝各行各業勞工朋友的貢獻，也再...

賴清德接見波頓 促簽台美BTA進一步合作

副總統賴清德今天接見美國前白宮國安顧問波頓，他感謝波頓致力增進台美關係，關注台海穩定，對於推動全球民主團結，建構區域安全...

李彥秀：勞工不是蔡英文心中最軟的一塊 是最好騙的一塊

今天是五一勞動節，國民黨立法院黨團舉行記者會表示，台灣位居全球最長工時的第四名，工作時數超過2000小時，勞工超過68%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦