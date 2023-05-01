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圖輯／五一勞工遊行 勞團批蔡政府勞工政策跳票

攝影中心／ 記者侯永全曾原信／即時報導
五一行動聯盟舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，4000多名勞工在凱道集合，也有勞工帶著小孩參與。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，4000多名勞工在凱道集合，也有勞工帶著小孩參與。記者曾原信／攝影

五一勞動節的今天，五一行動聯盟舉辦的「八年全執政、勞工算總帳！」大遊行，下午在凱達格蘭大道登場，近五千名勞工走上街頭，表達對執政黨在推動勞動政策的不滿。遊行隊伍最終集結在民進黨中央黨部前，撕毀象徵選票的手舉牌，抗議蔡政府完全執政，卻未能落實勞動政策。

隨著疫情緩和，各項防疫政策鬆綁，睽違三年的五一勞動節大遊行今年恢復舉辦，在凱道集合的各勞工團體紛紛高呼口號，爭取自身權益。遊行前，五一行動聯盟進行兩場活動，首先由五一行動聯盟演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全掌握中央立法、行政權將近八年以來，勞工保障嚴重不足。 第二場由台灣醫療工會聯合會演出「防疫衝一線，保障全不見」行動劇，抗議醫護人員在疫情期間的過勞、防疫補償跳票及人力短缺的困境。

今年遊行主要包括「勞工要加薪 國假要恢復」、「青年要希望 老年要尊嚴」、「非典要保障 醫護要勞權」、「工會要有力、3權要完整」等四大訴求。民進黨完全執政近八年以來，繳出一張令勞工失望的成績單，於是，五一遊行隊伍自總統府前凱道出發，行經行政院抵達民進黨中央黨部表達抗議。勞工團體在遊行活動尾聲，撕毀象徵選票的手舉牌，並丟向民進黨中央黨部，展現對蔡政府多項勞動政策跳票的怒火，也呼籲未來各政黨角逐總統大位者，必須認真面對勞動政策與落實政見。

由台灣醫療工會聯合會演出「防疫衝一線，保障全不見」行動劇，抗議醫護人員在疫情期間的過勞、防疫補償跳票及人力短缺的困境。記者侯永全／攝影
由台灣醫療工會聯合會演出「防疫衝一線，保障全不見」行動劇，抗議醫護人員在疫情期間的過勞、防疫補償跳票及人力短缺的困境。記者侯永全／攝影
由五一行動聯盟演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全執政近八年，勞工保障嚴重不足。記者侯永全／攝影
由五一行動聯盟演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全執政近八年，勞工保障嚴重不足。記者侯永全／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，行動劇上，陳建仁、蔡英文、賴清德頭像秀出，諷刺民進黨政府政策跳票。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，行動劇上，陳建仁、蔡英文、賴清德頭像秀出，諷刺民進黨政府政策跳票。記者曾原信／攝影
勞動黨代表身穿「底薪是國恥 青年淪豬仔的背心」，抗議蔡政府照顧勞工不力。記者侯永全／攝影
勞動黨代表身穿「底薪是國恥 青年淪豬仔的背心」，抗議蔡政府照顧勞工不力。記者侯永全／攝影
數千名參加五一勞工遊行隊伍高舉布條及手舉牌，從凱道出發行經中山南路，抵達民進黨中央黨部。記者侯永全／攝影
數千名參加五一勞工遊行隊伍高舉布條及手舉牌，從凱道出發行經中山南路，抵達民進黨中央黨部。記者侯永全／攝影
五一勞工遊行隊伍高舉布條及手舉牌，在總統府前凱道集結。記者侯永全／攝影
五一勞工遊行隊伍高舉布條及手舉牌，在總統府前凱道集結。記者侯永全／攝影
勞工代表戴著蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長陳建仁面具演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇。記者侯永全／攝影
勞工代表戴著蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長陳建仁面具演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇。記者侯永全／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，醫護人員穿著防護服演出行動劇諷刺防疫政策下護理人員被犧牲勞權。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，醫護人員穿著防護服演出行動劇諷刺防疫政策下護理人員被犧牲勞權。記者曾原信／攝影
醫護人員在日正當中，身穿防護衣參加五一勞工大遊行。記者侯永全／攝影
醫護人員在日正當中，身穿防護衣參加五一勞工大遊行。記者侯永全／攝影
勞工團體將象徵選票的手舉牌撕毀，丟向民進黨中央黨部，表達對蔡政府多項勞動政策跳票的怒火。記者侯永全／攝影
勞工團體將象徵選票的手舉牌撕毀，丟向民進黨中央黨部，表達對蔡政府多項勞動政策跳票的怒火。記者侯永全／攝影
五一行動聯盟舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，勞工舉起代表選票標語，諷刺投票給民進黨卻沒兌現政見。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，勞工舉起代表選票標語，諷刺投票給民進黨卻沒兌現政見。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，蔡英文、賴清德大頭像吸引目光。記者曾原信／攝影
五一行動聯盟昨天舉行「八年全執政、勞工算總帳！」勞動節遊行，蔡英文、賴清德大頭像吸引目光。記者曾原信／攝影

民進黨 疫情 勞動節

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