圖輯／五一勞工遊行 勞團批蔡政府勞工政策跳票

五一勞動節的今天，五一行動聯盟舉辦的「八年全執政、勞工算總帳！」大遊行，下午在凱達格蘭大道登場，近五千名勞工走上街頭，表達對執政黨在推動勞動政策的不滿。遊行隊伍最終集結在民進黨中央黨部前，撕毀象徵選票的手舉牌，抗議蔡政府完全執政，卻未能落實勞動政策。

隨著疫情緩和，各項防疫政策鬆綁，睽違三年的五一勞動節大遊行今年恢復舉辦，在凱道集合的各勞工團體紛紛高呼口號，爭取自身權益。遊行前，五一行動聯盟進行兩場活動，首先由五一行動聯盟演出「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全掌握中央立法、行政權將近八年以來，勞工保障嚴重不足。 第二場由台灣醫療工會聯合會演出「防疫衝一線，保障全不見」行動劇，抗議醫護人員在疫情期間的過勞、防疫補償跳票及人力短缺的困境。