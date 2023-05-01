台灣基進反對以中華台北名義出席WHA

台灣基進秘書長王興煥今天表示，台灣基進不接受在一個中國的框架下，以中華台北（Chinese Taipei）名義受邀參加世界衛生大會WHA，這是比奧運模式更嚴重的矮化，台灣應該堅持拒絕一中框架。

台灣基進上午舉行記者會，預告台灣基進即將前往瑞士聲援參加由瑞士台灣商工聯合總會、蘇黎世急難救助協會及瑞士台灣協會共同舉辦的聲援台灣加入WHA遊行。

王興煥指出，台灣基進不接受如同2009年到2017年之間，前總統馬英九政府在一個中國的框架下，以中華台北名義受邀出席WHA，這比奧運模式更嚴重矮化，台灣政府應該同時堅持兩件事，一是爭取參加WHA，二是拒絕一中框架。

王興煥說，今年爭取成為WHA觀察員的力量必須擴大，不論2024年大選結果如何，爭取以台灣之名參加世界衛生組織WHO，這種認知在國內外都只能前進、不容後退。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱表示，馬英九在2009年丟下對台灣友好的國際盟友，擅自和中國大陸協商，以矮化的名稱參加WHA，每年還以此自豪，這是顛倒是非的說法，馬英九始終拿自己民選總統的頭銜當成籌碼，謀取個人利益與國民黨聲望。