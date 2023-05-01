賴清德接見波頓 促簽台美BTA進一步合作

副總統賴清德今天接見美國前白宮國安顧問波頓，他感謝波頓致力增進台美關係，關注台海穩定，對於推動全球民主團結，建構區域安全體系的貢獻與付出。台灣一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域的和平與穩定，也希望能與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）等經濟與安全合作。

賴清德指出，波頓擔任白宮國安顧問期間，充分落實美國對台灣的安全承諾，不僅售予台灣軍購，也支持台灣參與國際組織，對台灣的國防、外交，以及國際參與幫助很大。

賴清德表示，中國大陸極權主義的擴張，對台海及印太地區的威脅日益嚴重。台灣在蔡英文總統的領導下，一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域的和平，維護台灣的民主自由，以及經濟發展。

賴清德說，防止中國大陸軍事武力擴張的區域合作，以及協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），或與美國簽訂雙邊貿易協定等經濟與安全合作，期盼美國支持，相信台灣會更有力量在印太地區扮演關鍵角色，以捍衛區域的和平與穩定。

波頓表示，他很高興再次訪問台灣，有機會與許多好朋友見面交流意見，了解台灣遇到的挑戰及契機。美國黨派政治分野很大，但兩黨都共同意識到中國大陸在經濟、政治和軍事等層面，對全球造成的威脅。台灣在美國的外交機構也相當積極，與美國國會各黨議員關係良好，也提供更多合作機會的基礎。