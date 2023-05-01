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民進黨派往國防部機要人員離職 原因引發揣測

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

蔡政府派遣許多年輕黨工進入各部會，最具指標意義，是在國防部長辦公室任職秘書的廖祥順，他今天宣布結束7年國防部工作生涯，離開國防部。

蔡政府派遣黨工進入各部會，被在野黨形容為監軍。廖祥順原任民進黨立法院黨團助理，負責黨團立委在外交國防委員會聯繫與質詢業務，熟稔軍方。

馮世寬擔任國防部長時，廖祥順同時進入國防部任職，出任部長室秘書，受到國防部尊重。廖祥順今天透過社群宣布離職，貼文內容耐人尋味。

廖祥順以「七年軍旅正式登出」為題，在臉書表示，今天終於退伍啦，中年來當兵，誰能想到轉眼竟七年。軍中同仁說，順哥，預校三年加官校四年可以直接授階中尉。廖回答，好意心領了，他不要，謝謝。

他說，七年走來一起經歷的風雨與危機，無論好壞，都成為生命中的養分。你們的協助與情誼，點滴在心，是他人生最重要的經歷與回憶。

廖祥順離任，國防部有不少說法傳聞，指雙方非愉快分手

國防部 黨工 分手

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