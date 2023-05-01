李彥秀：勞工不是蔡英文心中最軟的一塊 是最好騙的一塊

今天是五一勞動節，國民黨立法院黨團舉行記者會表示，台灣位居全球最長工時的第四名，工作時數超過2000小時，勞工超過68%領不到平均薪資，蔡英文總統口中心中最軟的一塊的勞工，只是最好騙的一塊，只是選舉時的籌碼。執政7年，四大勞工政見無一兌現，不快樂的勞動節勞工，難道還要做民進黨政府口中的低薪功德嗎？

國民黨副書記長吳怡玎表示，將最低工資法入法，勞工可依據GDP成長、物價波動幅度調整基本薪資，但蔡政府不願做。勞保年金改革部分，蔡政府沒有長遠規畫，每次以預算編列方式撥補勞保基金，難道勞工還要看總統、行政院長的臉色心情，以發紅包方式撥補勞保虧損嗎？還是勞工只是民進黨的選舉籌碼？

國民黨立委賴士葆指出，蔡政府提出的勞工政見全部跳票，包括改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資3萬元、勞保年金改革。勞工實質經常性薪資成長率，在2021年為負0.04％，2022年為負0.15％，2023年1月為負0.72％。數字會說話，代表了這幾年在蔡英文總統主政之下，不斷吹噓外銷出口成績有多好，上市櫃公司獲利有多好，但是勞工薪資如何呢?

台北市議員李彥秀表示，2016年蔡英文總統剛上任時，最經典的勞工是心中最軟的一塊，結果變成為最諷刺的一句話，在蔡英文總統執政7年以來，四大重要勞工政見全部跳票，原來勞工是蔡英文總統心中最好騙的一塊。