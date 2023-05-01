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疫情趨緩還在騙 醫護上凱道怒控衛福部3承諾跳票

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影
全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影

五一行動聯盟今在凱道舉辦五一勞動節遊行，主題「八年全執政，勞工算總帳」，全台各地醫療相關工會熱烈響應，上百人在凱道高呼口號，怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票，去年12月到今年1月已經有上千名護理人員離職。工會並預告，將提起行政訴願，並至立法院抗議。

「全國醫護都非常憤怒！」高雄醫學大學醫療事業企業工會副理事長柯心炫說，她凌晨2點剛下大夜班就搭夜車北上。因為至今沒人領到全額防疫津貼，大都只領到6、7成，金額也與實際防疫工作有落差，院方說衛福部沒發，衛福部說已經發給醫院，兩邊互踢皮球。

台北市醫師職業工會秘書徐維琪表示，很多會員都反映沒有拿到防疫津貼，因為就算衛福部已經撥款給醫院，也要求醫院要馬上發，但就算醫院就算沒發，衛福部也只會說「我們宣導了」，醫院就為了避免行政作業麻煩、繼續拖著，有些人就算忽然收到幾百元防疫津貼，金額與實際工作班表有很大落差，也只能知道是去年某月的名目，不知道醫院怎麼造冊、怎麼計算。

工會說，SARS時全國醫護都就被騙過一次，現在執政黨換人，一樣繼續欺騙基層。比方說，醫護冒著染疫高風險上班，中央官員都信誓旦旦說一定會給的「確診補償金」，現在證明是「完全跳票」，許多人申請得到的結果竟然是「0元」，可能要醫護確診重症、命在旦夕才領得到。工會決定要提起行政訴願，也不排除到立法院抗議。

台灣醫療工會聯合會秘書高若想表示，全台灣有11個醫療相關工會，大約8000多名會員，今天就有上百人出動聲援五一大遊行，其中一個引起公憤的重要原因，就是「三班護病比」跳票。

高若想指出，現在醫院計算「護病比」的方式是根據《醫療機構設置標準》是「全日護病比」，把全院所有科別、所有班別混合計算，所以不論醫學中心（1:9）、區域醫院（1:12）、地區醫院（1:15）都能輕易達標，若細看「三班護病比」就會發現超標情形比比皆是，一般急性病房白班護病比都達到1:8到12，夜班更常常高達1:20。

高若想表示，這次疫情期間，前防疫指揮官、衛福部前部長陳時中曾要求照顧確診病人護病比原則是1:7，也曾說疫情後要分別明定三班護病比，大家都很期待，沒想到疫情趨緩至今，衛福部還在說要開研商會議，什麼期程都沒有，就是繼續拖。

「這次疫情後，很多護理人員生氣了！」台灣護師醫療產業工會（護師工會）理事長陳玉鳳表示，以往護理人員很少分享五一勞動節活動，但今年卻很多人分享，花蓮、屏東的會員都不辭路遠來到現場，訴求政府重視醫護勞動人權、防疫津貼透明化、正視護理師低薪和職場安全等問題。去年12月到今年4月，護理人員執業率從59.2%下降到58.6%， 換算4個月內1000多人離職，許多醫院都在喊護理人力不足。

全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影
全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影
全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影
全台各地醫療相關工會怒指執政黨和衛福部聯手欺騙醫療人員，疫情期間開出「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」三張支票根本全數跳票。記者邱宜君／攝影

衛福部 疫情 確診

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