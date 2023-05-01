蔡總統官邸見波頓 稱台灣有決心有能力保衛家園

美國前白宮國安顧問波頓訪台，蔡英文總統今天上午在官邸接見，她表示，台灣位處民主防線最前緣，不僅有決心有能力保衛家園，願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作，一起維護台海的和平穩定，以及民主自由的價值。

蔡總統說，多年來，波頓始終堅定地支持台灣，致力於深化台美關係。這次在全球疫情趨緩之際，波頓來訪，以實際行動展現對台灣的重視。

蔡總統表示，近年國際情勢出現許多變化，面臨威權主義擴張的威脅。台灣位處在民主防線的最前緣，不僅有決心有能力保衛家園，願意和美國及所有理念相近的夥伴深化合作，一起維護台海的和平穩定，以及民主自由的價值。

蔡總統說，期盼台美在未來除了持續加強軍事及安全方面的交流，也能在經貿合作有更多斬獲。台灣是維護區域和平穩定，堅守民主價值的良善力量，一定會善盡責任，也會和國際民主盟友，一起為印太地區的繁榮發展，貢獻更多心力。