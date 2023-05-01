影／五一勞動節遊行 行動劇諷刺蔡英文、賴清德「自己去跟老闆說」

五一勞動節遊行今天中午在凱道登場，近4千人參加遊行。遊行以「八年全執政、勞工算總帳」作為本次遊行主軸，檢討民進黨中央執政近8年以來勞動政策。遊行前由五一行動聯盟所演出的「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全掌握中央立法、行政權將近八年以來，勞工保障完全不足。

行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。