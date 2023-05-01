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影／五一勞動節遊行 行動劇諷刺蔡英文、賴清德「自己去跟老闆說」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。記者侯永全／攝影
行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。記者侯永全／攝影

五一勞動節遊行今天中午在凱道登場，近4千人參加遊行。遊行以「八年全執政、勞工算總帳」作為本次遊行主軸，檢討民進黨中央執政近8年以來勞動政策。遊行前由五一行動聯盟所演出的「八年完成執政，勞工保障不見」行動劇，諷刺民進黨政府完全掌握中央立法、行政權將近八年以來，勞工保障完全不足。

行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。

聯盟指出，中央完全執政的民進黨，卻繳出一張令勞工無法滿意，甚至可以說失望透頂的成績單，在面臨2024總統及立委大選即將到來之際，今年勞工團體有必要「算總帳」，要求執政的民進黨正視過去七年諸多政策上的問題，否則時間剩不到一年的總統大選，勞工群眾必定會依據前面七年的總帳來決定選票，也藉此呼籲未來要角逐總統大位者必須認真面對勞動政策與政見承諾。

行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。記者陳宛茜／攝影
行動劇嘲諷蔡英文總统是魔術師、副總統賴清德是助手。選前對勞工的承諾，被魔術師「统統變不見」，變成「自己去跟老闆說」。記者陳宛茜／攝影

民進黨 魔術師 大選

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