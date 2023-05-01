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時力率團參加五一遊行 王婉諭：台灣最醜陋風景是過勞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
今天是五一勞動節，時代力量黨主席王婉諭（右二）率領時代力量立委陳椒華（右一）、苗栗縣議員葉忠倫（左二）及新北黨部主委王薇君（左一）等人出席2023五一大遊行活動。圖／時代力量提供
今天是五一勞動節，時代力量黨主席王婉諭（右二）率領時代力量立委陳椒華（右一）、苗栗縣議員葉忠倫（左二）及新北黨部主委王薇君（左一）等人出席2023五一大遊行活動。圖／時代力量提供

時代力量黨主席王婉諭表示，台灣最醜陋也最常見的風景是過勞，拚經濟，顧民生的前提，是要優先改善勞動環境，蔡英文總統的四大勞工政見面臨跳票危機，剩下最後一年的時間，應該要亡羊補牢。

王婉諭今天率領時代力量立委陳椒華、秘書長李兆立、副秘秘書長簡智翔、新竹市議員廖子齊、苗栗縣議員葉忠倫及新北黨部主委王薇君出席五一大遊行活動，以國定假日要增加，勞保年金要永續為主要訴求，一同關心勞工朋友的權益，用行動力挺勞工。

王婉諭指出，拚經濟，顧民生的前提，是要優先改善勞動環境，這個道理蔡總統跟執政黨都明白，很遺憾蔡總統執政7年以來，提出的四大勞工政見皆面臨跳票危機，包含儘速啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法和國定假日法。

王婉諭說，時代力量要再次為人民請命，由黨公職高舉象徵蔡政府所開出的四項重要勞動政見支票，並且蓋上跳票大章，希望蔡政府剩下最後一年時間，應該要亡羊補牢，兌現對勞工的承諾。

陳椒華指出，攸關勞工退休權益的勞保基金，最快在2026年即將面臨破產，但是勞保年金改革仍舊使用大撒幣撥補的方式，除了緩不濟急，更是治標不治本，無法真正解決勞保破產的問題，還會拖延改革腳步，吃虧受傷的還是辛苦的勞工。

時代力量 王婉諭 勞保年金

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