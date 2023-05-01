火災悲劇頻傳 民眾黨立院黨團速推消防設備人員法

聯華食品北斗廠大火釀死傷慘劇，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召賴香伶表示，內政部和執政黨應拿出態度，儘速推動相關立法，同時強化管制業者，鼓勵民眾檢舉，保障消防安全，以實際作為回應民眾期待。

張其祿指出，消防法規從2019年至2022年屢經修改，歷經六次函報，四次審查會，兩次黨團協商，數次修改仍力有未逮，許多案件發生在合乎消防法的場所，造成合法卻不安全的詭異情形。政府不應事發時搪塞人民，風頭一過依然故我，稽查若依舊未徹底落實，就是把人命當兒戲。

賴香伶表示，消防設備人員法卡關24年，七次提案仍未完成三讀，內政部和執政黨的態度是關鍵。消防設備人員與建築師的業務畫分，雙方各持己見陷入僵局，兩大黨未能妥善處理。民眾黨團主張公私協力，加強火災預防管理、提高法定安全標準、鼓勵民間監督，加大懲罰力度，確保有效執行。