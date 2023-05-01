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火災悲劇頻傳 民眾黨立院黨團速推消防設備人員法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張其祿（中）、賴香伶（右）與台北市議員張志豪（左），今天上午在民眾黨立法院黨團舉行「火災頻傳急補漏洞 消防修法別再拖！」記者會，指聯華食品北斗廠大火釀成8死14傷慘劇，要求盡速推動卡關24年的「消防設備人員法」與「消防法」修法。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委張其祿（中）、賴香伶（右）與台北市議員張志豪（左），今天上午在民眾黨立法院黨團舉行「火災頻傳急補漏洞 消防修法別再拖！」記者會，指聯華食品北斗廠大火釀成8死14傷慘劇，要求盡速推動卡關24年的「消防設備人員法」與「消防法」修法。 記者黃義書／攝影

聯華食品北斗廠大火釀死傷慘劇，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召賴香伶表示，內政部和執政黨應拿出態度，儘速推動相關立法，同時強化管制業者，鼓勵民眾檢舉，保障消防安全，以實際作為回應民眾期待。

張其祿指出，消防法規從2019年至2022年屢經修改，歷經六次函報，四次審查會，兩次黨團協商，數次修改仍力有未逮，許多案件發生在合乎消防法的場所，造成合法卻不安全的詭異情形。政府不應事發時搪塞人民，風頭一過依然故我，稽查若依舊未徹底落實，就是把人命當兒戲。

賴香伶表示，消防設備人員法卡關24年，七次提案仍未完成三讀，內政部和執政黨的態度是關鍵。消防設備人員與建築師的業務畫分，雙方各持己見陷入僵局，兩大黨未能妥善處理。民眾黨團主張公私協力，加強火災預防管理、提高法定安全標準、鼓勵民間監督，加大懲罰力度，確保有效執行。

民眾黨團指出，執政黨既然今年已將消防設備人員法列為優先法案，應以落實消防安全為重，不要把立法院演成三國演義，讓法案七進七出，否則愧對民眾的期望與託付。

民眾黨立委張其祿（中）、賴香伶（右）與台北市議員張志豪（左），今天上午在民眾黨立法院黨團舉行「火災頻傳急補漏洞 消防修法別再拖！」記者會，指聯華食品北斗廠大火釀成8死14傷慘劇，要求盡速推動卡關24年的「消防設備人員法」與「消防法」修法。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委張其祿（中）、賴香伶（右）與台北市議員張志豪（左），今天上午在民眾黨立法院黨團舉行「火災頻傳急補漏洞 消防修法別再拖！」記者會，指聯華食品北斗廠大火釀成8死14傷慘劇，要求盡速推動卡關24年的「消防設備人員法」與「消防法」修法。 記者黃義書／攝影

民眾黨 張其祿 賴香伶

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