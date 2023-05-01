防止網攻關鍵設施 立委：應強化配套

針對立法院1日排審《電業法》修法，民進黨立委陳亭妃質詢表示，政府關鍵設施常受網路侵害，未來應如何因應？經濟部長王美花回應說，修法就是為了增加應對網路攻擊的法源，也會增進執法人員的資通專業。國民黨立委孔文吉則質詢，修法時機是否意味著兩岸可能爆發戰爭，王美花趕緊回應：「不是」。

立法院1日審議《電業法》部分條文的修正草案，要加重破壞國家關鍵基礎設施的刑責，以保護國家重大設施，維持社會與國家的安定。王美花表示，目前對關鍵基礎設施的不法侵害行為，刑度相對有限，難發揮嚇阻的作用。

虛擬侵害認定難

經濟部報告指出，本次修法的重點有三項：「實體侵害」，針對釀成災害、致人於死或重傷加重處罰；「虛擬侵害」，無故入侵、干擾重要設備的資通系統正常運作，採分層級化處理，課予較重罰則；「明確保護客體規範」，訂定關鍵國家基礎建設的定義。

民進黨立委陳亭妃質詢表示，這次進行修法，「何謂實體？」、「何為虛擬？」、「誰要執行？」都是重要議題，否則修法根本沒有用，加大刑責也無法發揮嚇阻效果。王美花回應說，實體為具體設施、虛擬為資通訊系統，尤其台灣面臨的網路攻擊遽增，虛擬部分需要加強保護。

配套銜接是核心

她表示，修法就是盼社會理解侵害建設的刑責是相當重的。陳亭妃說，這是嚇阻，還有其他的規劃嗎？王美花，修法就是希望針對侵害行為，司法系統能夠有法條能夠適用。

陳亭妃馬上接話說，重點就在法律條約與司法系統的銜接，如何認定就是關鍵，如虛擬侵害的範疇不明，未來將如何判定？王美花表示，未來還需要個案認定，但她也坦言，「全世界在網路侵權的認定上都比較有難度，也需要它的專業」，台灣政府各部門都在加強相關了解，包括法制、執法人員的專業等。

兩岸將有戰事？

國民黨立委孔文吉則質問，為何在此時提出《電業法》的相關修法，「假想敵」是誰？王美花回覆說，過去破壞重要設施是準用刑法，但刑法的規定沒有這麼細緻，因此在相關法律中規定清楚比較好。

孔文吉說，修法提案提及「社會安定、國家安全」，是否代表兩岸有可能即將爆發戰事？王美花隨即澄清說，「不是」，台灣法律本來就會進行滾動式檢討，也是因為曾有發生過資安事件，因此重新檢視各部會，已持續一年多了。

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