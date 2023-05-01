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逛地方創生市集 蔡英文：政府會做協助的齒輪

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（前中）、行政院長陳建仁（前右三）、國發會主委龔明鑫（前左三）今天出席「2023地方創生論壇」，與投入地方創生的各地青年們一同合影。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前中）、行政院長陳建仁（前右三）、國發會主委龔明鑫（前左三）今天出席「2023地方創生論壇」，與投入地方創生的各地青年們一同合影。記者余承翰／攝影

蔡英文總統今天到松山文創園區出席地方創生論壇暨展覽市集，參訪文創大街的植物廢店有限公司等市集，及北向製菸工廠的台南後壁俗女村電力讚等展區。她表示，政府會做協助的齒輪，陪伴大家改變心愛的家鄉，不會讓大家孤單。

蔡總統表示，行政院長陳建仁非常沉浸在地方創生的工作，請大家放心，政府非常支持地方創生。她還沒擔任總統前，就非常關心地方創生的發展，當時曾到各地，看到年輕人對家鄉不只很有想法，還很有做法，年輕人用創意的方式，凝聚共識，深耕地方。

蔡總統指出，在她的第一個任期，就決定要大力推動地方創生。副總統賴清德擔任行政院長任內，開始推動相關計畫，每一任行政院長也都給予支持。經過大家努力，地方創生的成果，在台灣各地開花，也成為台日之間交流、合作的新典範。

蔡總統說，邱星崴在苗栗南庄，不只經營年輕人據點，還在南庄創造了幸福巴士，解決老人交通問題，吸引更多的觀光客。邱星崴跟很多投入地方創生的好朋友一樣，不改其志，全心全意，從年輕時投入到現在，令人感動，希望繼續帶動風潮，讓更多年輕人投入地方創生，政府一定會盡全力給大家支持。

蔡總統指出，邱星崴曾經寫一封信給她，內容提到很多台灣推動地方創生，應該要改進的地方，也提到許多返鄉年輕人的困境。看完信之後，她覺得很有道理也很動人，所以將信轉交給國發會主委龔明鑫，請國發會拿出辦法，幫助返鄉的年輕人。現場所有青年代表都是地方創意的引擎，政府會做協助的齒輪，陪伴大家改變心愛的家鄉，不會讓大家孤單。

行政院 文創

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