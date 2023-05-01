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影／挺年輕人推地方創生 蔡英文：家鄉好國家會更好
蔡英文總統上午出席「2023地方創生論壇」，並參觀現場展覽市集，在為活動開幕致詞時表示，很高興看到越來越多年輕人投入地方創生行列，並向與會者喊話，大家都是地方上創意的引擎，政府會做協助的齒輪，陪伴大家改變心愛的家鄉，不會讓大家孤單。
行政院長陳建仁今天也一同出席論壇，他在致詞時表示，看到許多年輕人回到地方，為部落帶來活力與未來，讓他相當感動，也謝謝各部會的努力，讓年輕人有發揮所長的機會。隨後上台致詞的蔡英文笑說，她仔細觀察陳建仁的神態、用語等等，他是真的非常沉浸在這件事當中，所以她要跟在場所有年輕夥伴說，「放心，我們有個非常支持這件事的院長以及國發會主委」。
蔡英文表示還沒做總統前也非常關心地方創生發展，當時到各地去，看到年輕人對家鄉不只有想法，也有作法，用創意方式凝聚共識，深耕地方，所以在她第一任總統任期時，也希望行政院開始推動計畫，並給每一任行政院長很大支持，經過大家努力，地方創生的成果在台灣各地開花，也成為台日之間交流的新典範。
蔡英文表示，很高興看到越來越多年輕人投入地方創生行列，各位做的內容都不一樣，但出發點都很簡單，都是改變台灣、從家鄉開始，自己的家鄉往前走一步，台灣就會往前成為更好的國家。她也承諾，政府會做協助的齒輪，陪伴大家改變心愛的家鄉，不會讓大家孤單。
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