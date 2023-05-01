【即時短評】兩強若無一加一 國民黨將再「杯破水覆」

國民黨傳出月中將徵召總統人選，潛在人選新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘在本報民調卻幾乎不分軒至，團結一直以來都是國民黨內部隱憂，未來侯、郭如何整合發揮一加一大於二的效果，將是國民黨重返執政之路的最大考驗，否則將讓國民黨「杯破水覆」。

歷史告訴大家，國民黨常因不團結，將整手好牌打到輸掉。2000年連宋分裂，2016年換柱事件，連立法院長都丟掉，最近一次2020年韓國瑜擠掉朱立倫，郭台銘負氣出走，選戰策略更是亂了套，在在顯示團結的國民黨或許都未必能贏，但分裂的國民黨必敗無疑。

國民黨須省思「為誰而戰、為何而戰」，把團結的口號轉為實際行動。當前侯友宜、郭台銘在黨內拉鋸，黨外還有民進黨總統參選人賴清德和民眾黨主席柯文哲虎視耽耽，在「下架民進黨」為最高原則下，國民黨更沒有分裂的本錢，否則最大獲益者將是賴清德。

選舉確實是零和遊戲，但國民黨在社會上未獲得壓倒性大勢，如果無法整合藍營內部，又如何整合未來的非綠聯盟？目前無論侯友宜、郭台銘甚至朱立倫，在國民黨內都沒有絕對話語權，幕僚團隊也不足以支撐政府運作，和各方合作是必然趨勢。侯、郭多次稱要為國家做事，如果國民黨繼續在野，一切都是空談。

國民黨主席朱立倫始終強調會提出「最強戰隊」，從過去頻喊團結到拍板徵召，有絕對責任做好協調工作。團結有多種方式，包括搭檔參選、國會規畫或幕前幕後支持，有機會重返執政，國民黨內「做事的人」才有發揮舞台。

回顧過去民進黨即便黨內初選廝殺刀刀見骨、遍體鱗傷，最後仍「相忍為黨」，包含2008年謝蘇搭檔、2020蔡賴配都是如此，目前低調超過12年的正國會大老游錫堃主掌國會，達到派系最大平衡與共治，也讓民進黨黨職人員得以在政壇發揮。

蔡政府內政混亂、兩岸局勢緊繃，政策推行或職務安排常政治化，外界頻喊政黨輪替，從民調結果觀察，侯友宜和郭台銘團結或許還有一戰之力，分裂徒令親痛仇快。