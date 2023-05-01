【即時短評】整合拖棚 還能有下架民進黨的最強母雞?

國民黨主席朱立倫稱新北市長侯友宜是國民黨最強的母雞，沒有包袱的鴻海創辦人郭台銘攻勢一波接一波，民眾黨主席柯文哲宣布代表民眾黨參選，箭在弦上，5月20日後代表國民黨參選的母雞，真是最強的那一隻?

侯友宜目前無法由國民黨徵召有三大因素，一是侯友宜卡在新北市議會總質詢議程，希望沒有宣布徵召侯友宜前，降低在野攻擊力道；二是國民黨已表達三階段論，郭台銘喊出「給我30天」，國民黨當然要稍緩一下；三是柯文哲若執意參選，還需要時間協調。

侯友宜準備接受國民黨徵召，已是路人皆知，民進黨從黨中央、立法院到新北市議會，火力全開，侯友宜受制於還不是國民黨總統參選人，許多事情不能明講，只能拐彎抹角；兩岸議題也無法與國民黨對焦，更別說不能明著選舉觸角伸向全國，原有優勢轉為劣勢。

郭台銘自從喊出「給我30天」後，寶貴30天沒有一天浪費。走訪藍營基層壯大實力，各地座談搶青年選票，訴求自己是治國最佳CEO，再到當選後解密採購高端公文；沒有包袱的郭台銘，對藍，內部鞏固，對綠，外部出招，迅速拉到準國家領導人的高度。越是攻勢凌厲，卻越凸顯與侯友宜不在同一天秤上競爭的優勢。

柯文哲已經展現出問鼎2024年的決心，朱立倫不放棄與柯文哲適當時候，見面談談，團結目標不變，合作決心堅定。只不過，有資格跟柯文哲坐下來談整合的，應該是國民黨要徵召的參選人，而非朱立倫；被徵召的人，是否來得及與柯文哲在5月20日之前，好好整合？

朱立倫說，在野必須組成非綠大聯盟，才有機會下架民進黨；若為求全，卻錯失機先，拖棚的整合，還有那隻能下架民進黨的最強母雞嗎?