【重磅快評】新冠防疫得幾分？不是大官說了算

新冠防疫指揮中心今天解編，四月二十七日最後一次記者會蔡總統在疾管署現身，感謝所有參與防疫人員，只講防疫做得好，不提引起爭議的諸多細節，場面十分溫馨、熱鬧。不過大官定的調公衛界、民眾卻是搖頭的多。原先排定指揮中心解編隔天舉辦盛大感恩會，感謝太多人的參與防疫，未料被列為感恩對象的桃園市空服員工會拒絕參加，「機組員疫情期間遭汙名和被剝奪人權，不能以頒獎抵銷。」

指揮中心被空服員工會狠打一巴掌，但似乎沒明白防疫期間的太多離譜、錯誤作為民眾無法接受。隨著疫情趨緩，民眾不再提口罩慌、疫苗缺、快篩劑無著的不愉快經驗，但這些讓人不悅的回憶不會消失，指揮中心當下重要的事，是把這一千多個防疫日子的經過，仔細、誠實的寫出防疫紀事，這本紀事必須能在公衛史上足堪交代。

這事當然有難度，因為指揮中心雖然撐過這一千多個日子，但幾乎沒什麼見樹；沒錯，這三年的前半段台灣的防疫績效不錯，但這拜台灣是海島，國門只有一處，對防疫而言態勢「易守難攻」，只要兢兢業業，不犯大錯，應該能獲得不錯成績。不知道掌聲來的多了，神壇坐久了，指揮中心顯然托大，以致防疫後半段顯得輕忽。

一比較，很容易分出高下。二○○二年SARS出現攻擊全球，台灣不知道SARS為何物，也沒有抗SARS經驗，當時的抗煞幾乎是且戰且走，但兢兢業業的程度值得大書特書；當時醫界、公衛學者前進重災區香港淘大社區，甚至疫情發源地廣東順德一探究竟；這當然危險，發現SARS的世衛組織亞洲負責人阿爾巴尼醫師，染上SARS後以自己當檢體，初步瞭解SARS的險惡，但他發病後很快喪命於SARS。對比這次新冠防疫，顯然指揮中心沒有殉難的決心。

指揮中心解編了，但務必留下這三年多抗疫公衛記錄，公衛的進步是記取之前防疫紀錄，台灣之前H7N9流感、SARS抗疫都有可取之處，這一波的新冠抗疫也應謹慎檢討，為以後的抗疫留下記錄。