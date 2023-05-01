前白宮國安顧問波頓訪台 今與蔡賴同台受關注

美國前白宮國安顧問波頓訪台，今天將與蔡英文總統、副總統賴清德同台，參加台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會，波頓已表達參加美國共和黨總統選舉提名初選，發言受到關注。

波頓曾表示，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，占GDP國內生產毛額的5%到6%，台灣國防預算約占2.4%，如果美國考慮提升國防預算，台灣也該提升，政治人物不愛談這點，但這就是現實。

波頓這次來台，藍綠都有走動，先是與國民黨主席朱立倫見面，也拜會民進黨。他出席本土社團舉辦的海內外台灣國是會議時，以台灣長治久安之計為題發表演講。波頓指出，烏克蘭對抗強鄰是最好的示範，當別人問台灣是否將為自己奮戰，台灣應大聲肯定回答，不只加強軍事能力，更要加強戰鬥意志 。

波頓指出，美國在1972年的上海公報，認知到兩岸中國人都堅持一個中國和台灣是中國的一部分，但若台灣再也沒有任何人自認是中國人，那上海公報是否也該改變。不能因1972年在台灣一些中國人的想法，就代表台灣人民在2023年不能改變，當台灣人民改變想法，就該得到改變對外關係與舊承諾的機會。