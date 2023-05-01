與Google取得共識 林右昌：點線面全面鎖定阻詐騙

內政部長林右昌與Google團隊會面，獲得三大共識，包括加速冒名投資廣告下架，刑事局提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架的參考，雙方建立打詐聯繫管道與舉辦打詐工作坊。

林右昌指出，詐騙集團經常利用Google、YouTube網路平台，刊登假投資廣告或冒用名人肖像，進行假投資廣告等，誘使民眾點選連結詐欺等釣魚假網頁後，引導至Line社群詐騙。這類模式層出不窮，解決方式除了教導民眾識詐外，更需要主流網路平台如 Google、YouTube主動協助下架，阻絕詐騙資訊。

林右昌說，這次會面三大共識，有關冒名投資廣告下架問題，由刑事局將目前已在165專線報案的名人名單，提供給Google，由平台下架冒名廣告。其次，為降低假投資廣告投放，造成民眾受騙上當，刑事局提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架的參考。

林右昌表示，刑事局與Google建立打詐聯繫管道，舉辦工作坊，使用更有效的管道，進行相關議題經驗交流，共同打擊犯罪。

林右昌指出，打擊詐騙是全民共識，刻不容緩，必須鎖定通路，精準打擊。先前已前往源頭端的 Meta，通路端的LINE、電商物流的MOMO，就是希望能點線面阻絕詐騙，透過公私部門一同努力合作，完整把關，全面阻絕詐騙。