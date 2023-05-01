內湖槍手在逃 蔣萬安晨會罕動氣：公權力掃蕩哪有第二句話？

台北市內湖槍擊案，北市警拘提11名涉案人到案，槍手仍逃東南亞。台北市長蔣萬安昨再度宣示「犯罪零容忍」。據了解，蔣萬安上周內部晨會罕見動氣，認為警察局讓槍手主嫌逃走，說不過去，主動要求警察局長張榮興晨會專案報告，並嚴厲指示絕不允許再有類似重大案件發生，並要求限期破案，「盡全力用公權力壓制掃蕩暴力犯罪，哪有第二句話？」

對於行政院研擬擴編警政署保二總隊，規畫訓練5500名具反恐、平戰轉換能力的員警，蔣萬安近日也兩度公開提及，警察應該要聚焦核心本務。他也當面向行政院長陳建仁請命，希望中央能增加台北市警察的繁重勤務加成，對警政治安相當重視。據了解，在晨會中蔣萬安也再度向警察局長指示，對台北市民來說，警察同仁最重要就是要認真處理治安，「不然怎麼說得過去？」

知情人士表示，蔣萬安的確上周晨會罕見重話，針對內湖槍擊案，蔣萬安不僅第一時間要求警察局限期破案，還認為讓嫌犯逃跑說不過去，甚至包括共犯多少人？後面是哪個幫派？警察局的積極作為是什麼？要求警察局長詳細說明，並且說明何時可給市民一個交代。