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調查局暗夜大火 立院明專案報告

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
調查局日前晚間發生大火，立法院將進行專題報告。記者李易昌／翻攝
調查局日前晚間發生大火，立法院將進行專題報告。記者李易昌／翻攝

法務部調查局局本部廉政大樓24日晚間大火，起火點位於一樓資通安全處電腦偵辦科辦公室，引發各界揣測，立法司法及法制委員會明天邀請法務部、調查局及內政部消防署、警政署進行專題報告。據悉，調查局在報告中表示，經初步調查，起火場域並無發現人為侵入等異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素。

調查局指出，經消防單位調查，起火點係位於廉政大樓105辦公室內，新北市政府消防局火場鑑識小組已於4月25日上午進入火災現場採證，鑑識報告預計於30日內完成。這次火災未造成人員傷亡，但105辦公室遭嚴重毀損，廉政大樓2至7樓因煙囪效應，受到不同程度的煙燻污損，造成房屋裝修及相關設備損害，現正積極清理復原中。

對於相關業務影響，調查局說明，起火處為資通安全處電腦偵辦科辦公室，業務為負責指導調查局各外勤處站電腦犯罪及假訊息案件偵辦業務，非屬第一線案件偵辦單位，偵辦電腦犯罪案件實體卷證資料正本均由各外勤處站保管，該科僅保存副本，相關資料之後均可重建。

調查局表示，局內自2008年起即建置資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），並取得國際ISO 27003 認證，依標準導入使用－規劃、執行、檢查、行動四個步驟（簡稱：PDCA）應變突發事件，平時定期進行資料之本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練。

火災撲滅後，調查局隨即由同仁進入機房確認資料庫完整無損，並依照標準作業程序進行災後復原。調查局資料庫建置於其他處所，未遭火損及水損，重要機房設備均未受影響，火災時已立即啟動預防性關機，局內各項業務均維持正常運作。

至於財物損失方面，調查局每年均有投保不動產及動產火災保險，這次火災不動產投保金額為3億7309萬餘元，動產投保金額989.9萬餘元，實際受損金額正會同保險公證公司估算當中。

火災 政大

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