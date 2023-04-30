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互不隸屬 蕭旭岑：馬英九講兩岸蔡英文講兩國 根本不同

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九日前在希臘參加論壇時，指蔡英文總統稱「兩岸互不隸屬」主張違憲。民進黨今天表示，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」既是客觀事實，也是台海現狀，是台灣共識，而且馬英九也曾在2003年公開講過，如今根本是自我矛盾。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九是講「兩岸」，蔡英文是講「兩國」，文字根本不一樣，民進黨不要睜眼說瞎話，浪費時間玩文字遊戲。

蕭旭岑表示，中華民國憲法關於兩岸定位的文字，迄今沒有修過，民進黨前主席謝長廷也說中華民國是「一中憲法」；無論哪一黨執政，都應該要遵憲守法，總統府怎可帶頭誤導、欺瞞國人？

蕭旭岑向蔡英文喊話，如果總統府要推動新的政治工作，推動兩國論入憲、實現實質台灣獨立，請光明正大召開記者會，親自對外宣布。

蔡英文 蕭旭岑 馬英九

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