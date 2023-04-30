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民進黨：兩岸互不隸屬 馬英九2003也講過

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九日前在希臘參加論壇時，指蔡英文總統稱「兩岸互不隸屬」主張違憲。民進黨今天表示，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」既是客觀事實，也是台海現狀，是台灣共識，也是國際認知，包括馬英九本人也曾在2003年公開講過；如今根本是自我矛盾，為了附和中共當局「一中原則」不惜打臉自己，還在國際場合檢討台灣與執政黨，再次對國際傳達最錯誤訊息。

民進黨指出，歷任政府都主張「兩岸互不隸屬」，不僅前總統李登輝提過、前副總統連戰、國安會前秘書長蘇起，甚至馬英九本人及其兩任陸委會主委都說過；2003年馬英九擔任國民黨副主席時就曾公開表示，「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」，馬政府時期的陸委會主委賴幸媛、夏立言也都公開說過「兩岸互不隸屬是政治現狀」。

民進黨質疑，就算馬英九忘了過去自己的政黨在執政時是如何主張，但總不會連自己說過的話都毫無印象吧？馬英九如今反過來用自己曾經也說過的主張來指責他人，等同是「今日馬英九，打臉昨日馬總統」，馬以「違憲」來混淆「兩岸互不隸屬」的事實，漠視中華民國台灣憲政歷史的演變，實令人感到不可思議。

民進黨並指出，根據近期的民調，超過七成八（78.6%）的民眾認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀，更有高達八成五（85.1%）贊同台灣的未來由台灣2300萬人決定。顯示馬的說法不僅完全不符客觀事實，也跟台灣主流民意背道而馳。

民進黨強調，台灣絕對不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」，國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人民決定。馬英九身為中華民國前總統，卻一再配合中共當局演出、杜撰歷史，甚至不惜打臉過去的自己，令人遺憾，相信多數台灣民眾也無法苟同馬英九的相關論述。

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