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挑戰鄭運鵬藍營陷內戰 他籲國民黨初選納入詹江村

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園第1選區藍營陷入內戰，國民黨桃園市議員凌濤（圖）在臉書發文，呼籲黨部將同黨議員詹江村、前市議員褚春來都納入初選機制，充分協調整合才有機會勝選。本報資料照
桃園第1選區藍營陷入內戰，國民黨桃園市議員凌濤（圖）在臉書發文，呼籲黨部將同黨議員詹江村、前市議員褚春來都納入初選機制，充分協調整合才有機會勝選。本報資料照

民進黨桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委確定由現任立委鄭運鵬出線爭取三連霸，國民黨部分則由議員牛煦庭、21全黨代表陳文吉登記參選。不過未登記的藍營議員詹江村仍放話參選到底。對此，同黨議員凌濤在臉書發文，呼籲黨部將詹江村、前市議員褚春來都納入初選機制，充分協調整合才有機會勝選。

本屆桃園市議員選舉中，凌濤以2萬1987票當選，是全桃園各選區中最高票，近期網路流傳一份民調，也將凌濤列入名單內，結果大贏鄭運鵬10.4％。對此，凌濤表示不會配合民進黨政治操作。

對於藍營桃園一選區的紛擾，凌濤今天也表示，過去跟詹江村並不熟識，但一起走過去年的桃園市長選舉，對他有全新的認識。當時民進黨排山倒海地攻擊正在選舉的市長張善政，抹紅、塞黑函，甚至不惜攻擊宏碁，無所不用其極，詹江村跟他幾乎每天24小時都在準備攻防。

凌濤提到，最近傳出一份民進黨內民調，可以看出詹江村在民調有一搏的機會，因此要呼籲國民黨桃園市黨部，為了提出提出最好的人選，團結勝選，必須要充分協調整合。他認為在還沒正式提名之前，應主動協調詹江村、深耕蘆竹的褚春來等戰將，共同納入初選機制。

凌濤說，若國民黨不團結，將會親痛仇快、兩敗俱傷，讓鄭運鵬撿到便宜，因此他希望詹江村能參與初選，也非常願意全力協助他、支持他，獲得國民黨的提名。

桃園第1選區藍營陷入內戰，國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文，呼籲黨部將同黨議員詹江村（圖）、前市議員褚春來都納入初選機制，充分協調整合才有機會勝選。本報資料照
桃園第1選區藍營陷入內戰，國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文，呼籲黨部將同黨議員詹江村（圖）、前市議員褚春來都納入初選機制，充分協調整合才有機會勝選。本報資料照

凌濤 詹江村

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