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前總統馬英九避戰說 蔡英文未出席音樂會由秘書長代打

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
總統府秘書長林佳龍今天代表蔡英文總統到高雄出席音樂會。記者古和純／攝影
總統府秘書長林佳龍今天代表蔡英文總統到高雄出席音樂會。記者古和純／攝影

高雄八卦寮文教基金會今天下午3時許在橋頭覓蜜基地舉辦「愛一直佇這2023余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，原本表定總統蔡英文將親自到場致詞，改為總統府秘書長林佳龍代表出席，而林佳龍面對媒體追問前總統馬英九呼籲兩岸應避戰，林佳龍低調不予回應，但致詞時他特別提到「守護台灣責無旁貸」。

前總統馬英九結束「德爾菲經濟論壇」行程，今天清晨搭機返台，馬前總統要求民進黨政府確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係。今天下午蔡英文總統原定要出席高雄「愛一直佇這2023余登發、余陳月瑛紀念音樂會」臨時取消，府方並未說明原因，改由秘書長林佳龍出席致詞。

音樂會現場有不少媒體問林佳龍關於馬前總統呼籲避戰的回應，林佳龍低調不談，他表示今天僅代表總統參與音樂會，紀念余登發、余陳月瑛等人為台灣民主的犧牲奉獻，林佳龍在台上除提到台灣如今能享有民主，是前人受欺壓坐黑牢犧牲奉獻下的成果，林強調，「保護民主台灣，一直是我們責無旁貸的任務。」

總統府秘書長林佳龍今天代表蔡英文總統到高雄出席音樂會。記者古和純／攝影
總統府秘書長林佳龍今天代表蔡英文總統到高雄出席音樂會。記者古和純／攝影

林佳龍 馬英九 音樂會

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