朱立倫：中華民國和台灣 一個是國一個是家是一體的

前總統馬英九日前出席希臘德爾菲經濟論壇時表示，蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲。國民黨主席朱立倫表示，民進黨長期主張台獨，堅持抗中、反中和去中，讓台灣陷入危難當中，對於中華民國憲法，常常是錯誤和扭曲的方式，有時候說中華民國是112年，但又講只剩下78年或79年，這才是真正的違憲。應該回到中華民國憲法，回到中華民國112年該有的堅持和歷史。

媒體詢問，馬英九曾說台灣和中國大陸同屬一個中國，未來國民黨在2024會走向這個論述？朱立倫表示，馬英九是前主席也是前總統，馬對兩岸關係有他的想法和經驗。國民黨面對2024，會按照黨綱黨章，未來提名的總統候選人也會有非常明確的論述，但所有論述的基礎都是捍衛中華民國，守護民主自由，維護兩岸的和平。

而對於鴻海創辦人郭台銘提出的「鋼索論」和新北市長侯友宜提出的「杯水論」，哪一個比較符合國民黨未來總統候選人的論述？朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，不管什麼樣的主張，最重要的都是捍衛中華民國。

朱立倫說，國民黨一定是捍衛中華民國，也最守護民主自由，希望兩岸能夠和平、台灣人能夠過好日子，這是國民黨長期以來的目標。任何傷害、破壞、摧毀中華民國的，都會造成台灣全民受害，所以中華民國和台灣，一個是國一個是家，是一體的，這是國民黨大家共同的想法。