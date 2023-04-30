國民黨團拋勞動節定為國定假日 綠委批用放假討好民眾

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天建議，五一勞動節應該全國放假，民進黨立委王定宇表示，主張放假很討喜，如果只想用放假討好民眾，自己執政的時候卻不做，現在要選舉才拿出來操作，絕對不是負責任的事情。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，曾銘宗指出，勞動節全國有超過1000萬勞工都在放假，經濟層面影響很小，而且全球有超過80個國家已經將勞動節定為國定假日，國民黨團強烈主張勞動節應該全面放假。

王定宇受訪時表示，國民黨團主張五一勞動節不應該一國兩制、不分勞工通通都可以放假，儘管放假人人愛，主張放假很討喜，但是這不是一個負責任的政治人物，或者是負責任的政府應該做的事情。

王定宇指出，現在以身份區別的假期，包括勞動節讓勞工休假，如果這樣都可以一視同仁，未來整年度跟身份有別的假期，像是教師節大家全部都要放假，全年度放假的總量對於經濟活動、生產作業的影響都要考慮。

王定宇說，如果能夠讓人民放假、放鬆快樂，其實大家都願意，但是負責任的做法，應該要精算整年度的假期，以及台灣生產作業、社會運作的必要，否則只想用放假來討好民眾，而自己執政的時候卻不做，現在要選舉又把它拿出來操作，這不是一件負責任的事情。

王定宇還說，「台灣人民的智慧跟判斷力，可能還遠比某些政治人物還要來得負責、還要來得精準」。

民進黨立委許智傑受訪時則表示，五一勞動節是否要全國放假，現在立法院已經有多項提案，如何讓全國勞工覺得政府重視勞工，又如何讓國人能夠有個小確幸，立法院朝野黨團還可以再繼續協商討論。