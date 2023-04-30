陳致中涉洗錢案將入獄 陳水扁上午照常主持節目拒受訪

前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中涉及洗錢案，遭最高法院判刑1年定讞，近日將入獄服刑。陳水扁今上午現身電台「有夢上水」節目，訪問鳳記機械董事長魏燦文，這是他在兒子遭判刑確定後，首度公開露面；記者請電台人員轉達訪問意願，但遭陳水扁以還有其他行程為由婉拒。

陳致中遭判刑，議員職務也面臨解職，陳水扁事後在臉書貼出「哀莫大於心死」迷因梗圖，圖中陳水扁表情凝重，看著一名形似陳致中的人從懸崖上向後傾倒、即將從高處落下，表達其對兒子的擔憂，湧入多名粉絲留言打氣，但也引來北市藍營議員楊植斗嗆「你保外就醫玩臉書做梗圖，爽歪了，還哀咧？」

陳水扁上午照常主持節目，全程鎖定節目主題，雖神色略顯疲憊，並未在節目上吐露近來個人心聲，不過直播期間陸續有網友留言「陳致中 向前走加油」、「​阿扁總統、致中加油！」