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游毓蘭：高階戰術研究培養不足 警察恐第一線當砲灰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
政府計畫擴大保警為第二陸軍，台中市長盧秀燕認為警方已負起治安重責，不應加重工作。(本報資料照片)
政府計畫擴大保警為第二陸軍，台中市長盧秀燕認為警方已負起治安重責，不應加重工作。(本報資料照片)

中央傳將研擬擴編警政署保二總隊，並實施軍事操練，引發「警察訓練軍事化」質疑。國民黨立委游毓蘭今表示，警察的專業是犯罪偵查與交通執法，不該包山包海，更不該變成軍人。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕紛紛從保護人民、維護治安角度提出質疑，「什麼事情都丟給警察，只是危及治安、交通。」

游毓蘭指出，從規畫中看到警察接受兵器、戰術訓練，但現代作戰中，面對關鍵基礎設施遭攻擊的風險多樣，沒有硬體或科技方面的防護，足夠嗎？因設施的不同，需有不同的防護措施。

她提到，科技防護例如自動化防衛系統、飛彈預警系統，這些可以減低大量傷亡的現代科技，為何不用於防護關鍵基礎護施？為何要用警察的人海戰術？是否會造成無謂的犧牲？

游毓蘭質疑，種子教官稱做「戰術」訓練教官，其實目前課程安排的訓練，像是限制空間戰鬥、射擊，機槍、手榴彈等兵器使用等技能，都是屬於戰技，並非戰術層面。反而高階的戰術研究與培養極端不足。這樣子就要把警察推到第一線當砲灰？

游毓蘭表示，站在人民的角度，對警察有高度信任，也是維護治安的重要資產，侯友宜、盧秀燕說出人民的擔憂，讓警察變成軍隊，落個偷雞不著蝕把米，荒謬拚湊的規畫讓警察轉變成第二陸軍，轉不出個所以然來，又犧牲了人民對治安的信賴。

警察 游毓蘭 國民黨 侯友宜 盧秀燕

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