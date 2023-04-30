馬英九希臘論壇挨綠轟 藍委：在國內製造仇恨不可取

前總統馬英九結束希臘行程搭機返台，他呼籲各方敦促兩岸進行避戰對話以謀和平，也要求民進黨政府確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係。國民黨立院黨團書記長謝衣鳯說，馬英九的言論都是依據中華民國憲法增修條文，民進黨政府在國內製造仇恨、製造對立，把事件演變成選戰工具，不可取。

前總統馬英九赴希臘參加德爾菲經濟論壇時，重提九二共識為兩岸和平護欄，並指責蔡英文總統兩度違背就職誓言，說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，至今仍未針對違憲道歉。陸委會則發聲明，反批馬英九順應中共的說詞，並藉機批評現任總統。

謝衣鳯表示，任何國民在國外遭受不平等待遇，相信駐外單位都應該給予協助，更何況是卸任元首。馬英九在希臘參加國際會議，這也是在幫國家增加國際能見度，我國駐外單位沒有協助馬英九改回正確頭銜，反而民進黨政府在國內製造仇恨、製造對立，把事件演變成選戰工具，這是不可取的。

謝衣鳯說，不管馬、蔡出國拚外交時，駐外單位都應給予一致性協助，這才是對中華民國有幫助。馬英九在希臘的言論都是依據中華民國憲法增修條文，中華民國總統是根據憲法所選出來，為何不能講憲法的內容？民進黨要將其作為抗中保台的工具，選民一定能看出差別。