陳以信拜會美眾議員 台海兵推震撼 議員籲拜登武器加快交台

國民黨立委陳以信辦公室今日表示，正在美國訪問的陳以信以立法院外交及國防委員會成員身份，前往美國華府國會山莊拜會聯邦眾議員莫倫（Nathaniel Moran）與歐清傑（Jake Auchincloss），並與美國前國安會與國防部資深官員會晤。美國眾院中國委員會近期針對台海兵推結果造成震撼，更多議員呼籲拜登政府應加速交付台灣軍購項目。

陳以信分別與美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森（Wallace C. Gregson），前白宮國安會中蒙台資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）會面。葛瑞格森是美國海軍陸戰隊中將退役，他認為增加台美軍事訓練上的交流，可讓國軍獲得更多實際作戰相關經驗。台灣除在軍事上強化嚇阻力量外，美中台三方仍需有效溝通管道，才能避戰維持台海和平。

簡以榮則談到華府肯定國民黨重設代表處重視對美關係，關注國民黨的兩岸論述與大陸政策，如果未來國民黨總統候選人訪美，美方對他興趣應該很高。

陳以信辦公室表示，共和黨籍的莫倫高度評價其首度訪台之旅，他認為美台應該加強安全與經濟合作，美國必須加速交付台灣的軍購武器，經濟上必須消除對台企業的雙重課稅以鼓勵更多投資。兩人談到台海情勢，莫倫同意兩岸對話有其重要性，也認為台海需有風險管理機制以避免突發軍事衝突。

民主黨籍的歐清傑眾議員來自麻薩諸塞州，屬於新設的中國事務委員會，2月間也曾來台訪問並與陳以信餐敘。兩人談到中國事務委員會甫於上周所進行的台海兵推，歐清傑認為此兵推可讓更多眾議員體會台海安全正受到嚴重挑戰，凸顯出台海應該追求和平避免衝突的重要性。他強調美國應該盡快交付台灣軍購項目，也認為兵推結果將具體影響眾院審查明年度的國防授權法案。

陳以信結束華府國會山莊拜會後隨即轉往舊金山，以國民黨海外部主任身分，主持國民黨駐美總支部全美黨代表大會。