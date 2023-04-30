馬英九批蔡政府挨批 曾銘宗：外交部罵馬辦才超級誇張

前總統馬英九日前出席希臘德爾菲經濟論壇時表示，蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭陸委會批評失態且「順應中共說詞」。馬英九今天返台，在機場強調，「希望我在那邊發表的聲音，蔡政府能夠聽進去並實踐」。

對於馬英九上午的發言，是否又會被認為在罵蔡總統。國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪表示，馬英九到希臘出席相關的論壇，馬也提出來，座位是「President Ma」，但在過程當中，不管是陸委會還是外交部，不好好替馬英九爭取，卻都在罵馬辦，蔡政府真的超級誇張。

曾銘宗表示，有人主張馬英九在那邊提出相關的憲法問題是在批評國內，但這是一個民主國家和社會。美國前國務卿龐培歐來台灣也批評拜登政府，這就是民主國家該有的表現，所以對於馬英九出席希臘相關論壇，國民黨團表示支持和肯定。