台法仍友好？蔡適應曝馬克宏修正棄台風波祕辛

就在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一句「歐洲要避免因台灣被捲入美中衝突」而捲起的棄台論風波中，一團台灣跨黨派立委就在法國參訪，恰巧見證了，台灣兩字在法國產生的化學變化。

法國自認為歐洲大國，政治與外交長期不跟隨美國。以法國對俄烏戰爭的態度為例，相對英、德、荷對烏克蘭支持，法國立場較不鮮明。究竟裡面有何內幕？最近一團台灣跨黨派立委在法國參訪，恰巧藉此深度理解真相。

對法國政界熟悉、也是本次訪法團成員之一的立委蔡適應指出，法國目前的態度，是視自己為調停人，內部認為應走中間路線。

此次台灣立委拜會法國四個單位，就馬克宏涉台言論，法國議員透過多管道向馬克宏表達關切。蔡適應透露法國眾議院友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）因和馬克宏有私交，更向馬克宏提及涉台發言需更正，因為此說法與事實不符，且恐導致台海面臨更大危機。

隨後因各界眾多反彈聲浪，法國政府修正說法，強調台海和平穩定重要性。

圖／法國眾議院友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）與立委蔡適應。取自蔡適應臉書

馬克宏涉台言論引波瀾，和俄烏戰爭有關

馬克宏涉台言論在法國引起波瀾，主要因持續一年多的俄烏戰爭，法國人覺得很難置身事外。反對力量和歐盟其他國家表達不同意見，馬克宏迅速修正說法。蔡適應認為，馬克宏提出的第三極有兩意，一是扮演新重要玩家，二是退出局勢。但法國目前實力不足以支撐第三極想法，外交仍需實力支持。

在爭議的涉台言論的兩週後，中國駐法大使盧沙野又在法國受訪時，拋出「前蘇聯國家非主權國」的觀點，這讓法國輿論對馬克宏的說法更加不滿，結合俄烏戰爭以來的經濟危機，讓馬克宏的壓力簡直炸了鍋。

法國民眾對台灣印象：快發生戰爭、半導體及經濟出色

除了跟法國政界人士的交流，與法國一般民眾的對話過程中，蔡適應發現，由於了解台灣方面的資訊，主要透過媒體報導，加上媒體在報導中多聚焦於「危機」，使得法國民眾對台海局勢的了解，「普遍以為要打仗了」。除了地緣局勢的緊張外，目前法國民眾對台灣的認識，還有半導體產業強大，以及經濟表現出色兩項印象。

「法國當地媒體在報導台海危機時，會將這項議題跟晶片、供應鏈兩件事放在一起談，」認為一旦兩岸發生衝突，台海被封鎖，將嚴重衝擊供應鏈，不只台灣的貨賣不出去，中國的貨也賣不出去，甚至日韓的商品也運不出去，「這樣發生的經濟危機將超越俄烏戰爭。」這顯示當地人看待台海危機的角度，主要仍著重在經濟層面。

蔡適應在法國政界有不少友人

雖然過去沒有留法經驗，但卻意外接下「台灣法國國會友好協會」會長的蔡適應說，他2016年當選立委後，時任法國駐台代表紀博偉（Benoît Guidée）主動拜訪他，希望蔡適應加入「台灣與法國國會聯誼會」，並訴說自己對基隆的深厚感情，這些因素讓他決定接下「台灣與法國國會聯誼會」會長，並在之後成立台法國會友好協會。

圖／前法國駐台代表紀博偉（Benoît Guidée）。取自Bureau Français de Taipei - 法國在台協會臉書

藉著這段淵源，蔡適應和多位法國駐台代表、副代表均有些交情。他打趣指出，台灣現在跟法國關係較為密切，「很大一個原因也要感謝紀博偉，因為紀博偉現在是法國外交部亞洲與大洋洲司司長，主管亞洲議題，現在我們的駐法大使要找他，還滿好找的。」駐法代表吳志中就向他表示，「當駐法大使這麼多年來，第一次覺得在法國外交部很受禮遇。」

他的另一位法國朋友、法國參議院副議長李察（Alain Richard）近期也來台訪問，蔡適應強調，在聯合國五個常任理事國中，來台最高層的官員，扣掉美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以外，再來就是李察。另外，李察更是五個常任理事國中，唯一一個當上副議長的友台小組主席，也曾在法國內部擔任國防部長這一要職，在法國國內有相當影響力，中國常常對李察提出外交照會，是台灣的「重量級好友」。

圖／法國參議院副議長李察（Alain Richard）拜會立法院長游錫堃。取自立法院官網

「我作為台法友好協會的會長，他（李察）作為法台國會友台小組主席，能夠有機會認識這位重量級朋友，對我們來講也是滿重要的事情。」

他看好台法交流將更正面

聊起台法之間的交流，蔡適應笑容滿面。雖然馬克宏的言論掀起波瀾，但他仍深信法國會是幫助台灣的一股重要力量。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）