立委指桃機第3航廈進度落後 爭取來台觀光人數成長緩慢

星宇航空董事長張國煒日前指出，新加坡樟宜機場已經蓋到第5航廈，台灣卻還在蓋第3航廈，主因就是政府沒有重視觀光，台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，政府呈現的發展觀光成效讓人不盡滿意，尤其是桃園機場第三航廈建設進度緩慢，還有爭取來台觀光人數成長緩慢。

邱臣遠上午在臉書發文指出，張國煒近日砲轟政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡，引起交通部長王國材及觀光局先後發布新聞稿強力回擊，使得桃園國際機場第三航廈進度緩慢的問題再度浮上檯面，引發討論。

邱臣遠表示，根據桃園機場公司的說法，第三航廈整體工程將在2026年全數完工，包括2024先完成北登機廊廳、2025年主體航廈完工，以及2026年完成南登機廊廳，總經費為956.81億元，地上4層、地下3層，東西長414公尺，南北寬242公尺，包含21個靠站機位與6個遠端機位，總樓地板面積達58萬平方公尺，目前進度約為46.49%。

邱臣遠說明，桃園機場第二航廈使用至今已經超過20年，在2018年完成擴建後卻多次發生跳電及漏水，使得桃園機場第三航廈的興建備受期待，希望能夠呈現嶄新國門，服務更多的旅客，為台灣觀光加分。

邱臣遠說，張國煒的砲轟引發交通部及觀光局的高分貝反擊，自己同意交通部上上下下非常努力，但是整體呈現的發展觀光成效，就是讓人不盡滿意，尤其是桃園機場第三航廈建設進度、爭取來台觀光人數的成長緩慢。

邱臣遠質疑，政府今年預定衝刺國際觀光旅客600萬人，結果只有新冠肺炎疫情前1186萬人的一半，而且當中還有100萬人要靠陸客，但是這只是交通部的一廂情願，因為陸委會基於政治考量，根本沒有要開放團客來台，所以怎麼怪業者看不到政府的積極。

邱臣遠認為，目前各國陸續解封，來台旅客與來台轉機人數逐漸回升，交通部必須跟緊進度，力拚桃園機場第三航廈如期完工，服務更多的旅客，而針對後續第三航廈運營的安排，桃機必須儘早規劃，尤其現在各航空公司看法不一，為了避免屆時紛爭愈演愈烈，機場公司應該化被動為主動進行協調，確保航廈整體運營順暢。