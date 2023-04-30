影／結束希臘行程返台 馬英九籲兩岸進行避戰談話
前總統馬英九結束希臘德爾菲經濟論壇行程清晨搭機返台，他搭乘的中華航空公司CI62班機，在6時11分降落在桃園國際機場，馬英九在桃園國際機場發表談話表示，他出席希臘德爾菲經濟論壇發表談話，當時大概有上千名的專家學者參加，尤其是來自歐洲的，大家交換經驗都認為維護兩岸的和平、區域的安全至為重要，並且呼籲各方敦促兩岸進行避戰的對話，以謀和平。
馬英九也要求民進黨政府，要確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係，這樣才能夠真的符合我們國家的要求，與會各國的專家學者對這一點也都非常的認同，「我們希望我們在這邊聽到的聲音、發表的聲音，蔡政府能夠聽進去，也能夠實踐起來，這才是符合我們國家人民的需要。」
前總統馬英九日前出席希臘德爾菲經濟論壇時表示，蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭陸委會批評失態且「順應中共說詞」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣，「蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益」。
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