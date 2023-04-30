影／結束希臘行程返台 馬英九籲兩岸進行避戰談話

前總統馬英九結束希臘德爾菲經濟論壇行程清晨搭機返台，他搭乘的中華航空公司CI62班機，在6時11分降落在桃園國際機場，馬英九在桃園國際機場發表談話表示，他出席希臘德爾菲經濟論壇發表談話，當時大概有上千名的專家學者參加，尤其是來自歐洲的，大家交換經驗都認為維護兩岸的和平、區域的安全至為重要，並且呼籲各方敦促兩岸進行避戰的對話，以謀和平。

馬英九也要求民進黨政府，要確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係，這樣才能夠真的符合我們國家的要求，與會各國的專家學者對這一點也都非常的認同，「我們希望我們在這邊聽到的聲音、發表的聲音，蔡政府能夠聽進去，也能夠實踐起來，這才是符合我們國家人民的需要。」