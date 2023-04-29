快訊

「做不到隨時罷免」 郭台銘吐心聲：期待5月17日出線的是我

今晚迎最後一波春雨驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

「A肝莓」流入市面…延遲交中招客戶名單遭罰30萬 好市多曝原因

獨／展現問鼎總統決心 柯文哲預計520發表參選宣言

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）結束訪美行程，預計5月20日正式宣布參選2024總統宣言。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）結束訪美行程，預計5月20日正式宣布參選2024總統宣言。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，近期將完成黨內總統初選登記相關作業，據悉，柯文哲將在5月20日正式發表參選總統宣言，闡述參選理念及未來施政方針。民眾黨人士透露，柯文哲國政白皮書也已經完成草擬，將聚焦在國家安全、人民安全、產業安全等三個領域，相關內容會在柯文哲宣布參選後舉辦座談會對外發表。

柯文哲參選總統逐漸明朗化，訪美行程結束返台後，近日將完成黨內初選登記作業；根據民眾黨總統提名時程規劃，4月27至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記，進行協調或初選；5月17日中央委員會確認後，於當天公告總統提名人。

民眾黨人士表示，柯文哲預計在5月20日正式宣布參選總統，並發表參選宣言及施政願景；國政白皮書也已經完成擬定，主軸將聚焦在國家安全、人民安全、產業安全等三個領域，預計在柯文哲宣布參選後，陸續透過座談會模式等模式對外說明。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

柯文哲今追大甲媽 在台中與顏清標同框

影／被郭董指「沒睡飽」？柯文哲：是根本還沒睡

今天沒登記黨內初選示好朱立倫? 原來柯文哲去跟大甲媽

大甲媽回鑾進度超前提早1.5小時 柯文哲預計8:30跟上鑾轎

相關新聞

「做不到隨時罷免我」 郭台銘吐心聲：期待5月17日出線的是我

鴻海創辦人郭台銘正積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，今在台北三創生活館舉行座談。郭台銘在回答現場提問時表示，「期待5月1...

不捨高雄人過去用命在打拚 賴清德：推動南北均衡

高雄今天成立信賴之友會，在同樣醫師出身的高雄市長陳其邁及信賴之友會理事長莊維周陪同下，副總統賴清德重申，2024年台灣要...

與柯文哲談合作？ 郭台銘：要從泛藍出線才有資格談

鴻海創辦人郭台銘正積極爭取國民黨總統參選人徵召提名，今在台北三創生活館舉行座談。被問到是否會和民眾黨主席柯文哲談合作，郭...

葉菊蘭呼籲侯友宜 勇於面對鄭南榕事件

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡迴展嘉義場，下午在嘉義市台灣圖書室舉行，鄭南榕妻子葉菊蘭今面對媒體...

連13年未缺席紀錄片頒獎典禮！明年是否缺席？ 侯友宜：有空就會來

新北市長侯友宜今出席「2023新北市紀錄片獎NTCDF」頒獎典禮，提到連續13年都沒有缺席，受訪時被問到第14年是否會缺...

獨／展現問鼎總統決心 柯文哲預計520發表參選宣言

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，近期將完成黨內總統初選登記相關作業，據悉，柯文哲將在5月20日正式發表參選總統宣言，闡述參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦