獨／展現問鼎總統決心 柯文哲預計520發表參選宣言
民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，近期將完成黨內總統初選登記相關作業，據悉，柯文哲將在5月20日正式發表參選總統宣言，闡述參選理念及未來施政方針。民眾黨人士透露，柯文哲國政白皮書也已經完成草擬，將聚焦在國家安全、人民安全、產業安全等三個領域，相關內容會在柯文哲宣布參選後舉辦座談會對外發表。
柯文哲參選總統逐漸明朗化，訪美行程結束返台後，近日將完成黨內初選登記作業；根據民眾黨總統提名時程規劃，4月27至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記，進行協調或初選；5月17日中央委員會確認後，於當天公告總統提名人。
民眾黨人士表示，柯文哲預計在5月20日正式宣布參選總統，並發表參選宣言及施政願景；國政白皮書也已經完成擬定，主軸將聚焦在國家安全、人民安全、產業安全等三個領域，預計在柯文哲宣布參選後，陸續透過座談會模式等模式對外說明。
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