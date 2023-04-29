我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口 專家：必須監控這點

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口。衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，並公布最新風險評估報告指出，若民眾終生只吃加拿大帶骨牛肉或牛內臟，感染狂牛症風險分別約為每45億分之一及每15億分之一，機率極低。食藥署副組長鄭維智說，預告期間為30天，將先收集各界意見，收集意見後再做評估，預告期限至5月26日止。若由此推算，今年下半年可望開放進口。

為說明加拿大牛肉風險，食藥署近期公布「加國牛肉風險評估報告」指出，國內民眾若每天食用加拿大帶骨牛肉終生罹患新型庫賈氏病風險中位數，最壞情境假設下，帶骨牛肉終生風險為2.24×10的負10次方，約為每45億分之一，牛內臟終生風險中位數為6.68×10的負10次方，約為每15億分之一。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海指出，他有看過這份風險評估報告後，認為這是標準程序評估，沒有意見。目前狂牛症分為典型、非典型2種，其中典型都會傳人，而導致新型庫賈氏病，但他提醒政府，風險是「動態的」，若未來加拿大發生典型狂牛症後，政府應馬上重新評估是否應暫停進口，因人類患新型庫賈氏症目前沒有治療方式。

鄭維智指出，我國進口牛肉進口量以美國最多占所有牛肉45%，其次為澳洲、巴拉圭、紐西蘭、尼加拉瓜，加拿大為第六名，占比為1.5%，每年進口量約2000公噸。目前加拿大已被世界動物衛生組織（WOAH）列為牛海綿狀腦病（BSE，又稱狂牛症）風險可忽略國家，加拿大也在2021年2月向我國申請開放進口全牛齡牛肉，食藥署經專家諮詢會議去年8月已到加拿大實地查核並整體性評估。

鄭維智說，加拿大進口牛肉於2007年開放30月齡以下去骨牛肉、2014年開放30月齡以下帶骨牛肉，而依法規授權，加拿大出口牛肉必附上國家簽發的證明文件，如今預告為開放全牛齡的牛肉進口台灣。