快訊

淡大交換生誤食老鼠藥中毒 北醫曝最新病況：患者自述與小吃無關

鼓鼓曝接吻照宣布十年戀 大元卻傻眼喊「滿頭問號」

新型態詐騙警察也沒見過！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口 專家：必須監控這點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口，並公布「加國牛肉風險評估報告」。本報資料照片
我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口，並公布「加國牛肉風險評估報告」。本報資料照片

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口。衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，並公布最新風險評估報告指出，若民眾終生只吃加拿大帶骨牛肉或牛內臟，感染狂牛症風險分別約為每45億分之一及每15億分之一，機率極低。食藥署副組長鄭維智說，預告期間為30天，將先收集各界意見，收集意見後再做評估，預告期限至5月26日止。若由此推算，今年下半年可望開放進口。

為說明加拿大牛肉風險，食藥署近期公布「加國牛肉風險評估報告」指出，國內民眾若每天食用加拿大帶骨牛肉終生罹患新型庫賈氏病風險中位數，最壞情境假設下，帶骨牛肉終生風險為2.24×10的負10次方，約為每45億分之一，牛內臟終生風險中位數為6.68×10的負10次方，約為每15億分之一。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海指出，他有看過這份風險評估報告後，認為這是標準程序評估，沒有意見。目前狂牛症分為典型、非典型2種，其中典型都會傳人，而導致新型庫賈氏病，但他提醒政府，風險是「動態的」，若未來加拿大發生典型狂牛症後，政府應馬上重新評估是否應暫停進口，因人類患新型庫賈氏症目前沒有治療方式。

鄭維智指出，我國進口牛肉進口量以美國最多占所有牛肉45%，其次為澳洲、巴拉圭、紐西蘭、尼加拉瓜，加拿大為第六名，占比為1.5%，每年進口量約2000公噸。目前加拿大已被世界動物衛生組織（WOAH）列為牛海綿狀腦病（BSE，又稱狂牛症）風險可忽略國家，加拿大也在2021年2月向我國申請開放進口全牛齡牛肉，食藥署經專家諮詢會議去年8月已到加拿大實地查核並整體性評估。

鄭維智說，加拿大進口牛肉於2007年開放30月齡以下去骨牛肉、2014年開放30月齡以下帶骨牛肉，而依法規授權，加拿大出口牛肉必附上國家簽發的證明文件，如今預告為開放全牛齡的牛肉進口台灣。

加拿大 食藥署 狂牛症

延伸閱讀

加拿大全齡牛肉擬開放進口 食藥署預告30天

加國持續友台 盼年底前簽訂投資促進及保障協議

麥當勞麥香魚由來竟是「這天」不能吃肉！ 產品推出背後原因曝光

致用高中與加拿大安大略省公立高中簽約 加修學分獲雙文憑

相關新聞

五一勞動節全台放假？ 陳建仁：繼續溝通做妥善安排

新北市長侯友宜昨（28）日針對議員質詢時表示，五一勞動節鼓勵全國都放假。行政院長陳建仁表示，在回答之前，他再一次對全國勞...

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口 專家：必須監控這點

我國將開放加拿大全牛齡牛肉進口。衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，並公布最新風險評估報告指出，若民...

馬英九批蔡總統違憲 陳建仁：言行作為讓國人非常失望

前總統馬英九赴希臘參加論壇，馬英九在會中批評蔡英文總統稱中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例。行...

指台灣經濟負成長 藍委批：官員自豪L型社會畸形經濟

行政院主計總處發布經濟預測，第一季經濟成長為負成長，國民黨立委李貴敏今（29）日批評，多數民眾苦於低薪、工作不穩定和住房...

多起國防弊案監院列機密挨批不透明 陳菊出手推3改革

監察院不夠開放透明問題討論已久，國民黨立委曾銘宗批評，屬監院職權行使範疇的社會矚目案件何其多，監院查了沒、哪些有查、哪些沒查，有立案調查的進度到哪裡？全是一片黑箱，外界不得而知；以新竹市立棒球場案為例，監院去年10月就申請調查卻不公開，直到今年1月才承認有立案，令人質疑當初時逢九合一選舉，事關民進黨執政首長弊案，不公開是否另有政治動機。

波頓：若美國考慮提升國防預算 台灣也該跟進

美國前白宮國安顧問波頓今天表示，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，占GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算約佔2.4%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦