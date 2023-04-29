指台灣經濟負成長 藍委批：官員自豪L型社會畸形經濟

行政院主計總處發布經濟預測，第一季經濟成長為負成長，國民黨立委李貴敏今（29）日批評，多數民眾苦於低薪、工作不穩定和住房不易，官員卻拿L型社會的畸形經濟，自豪稱「全民好有錢」。

李貴敏說，主計總處發布經濟預測，出口重摔，第一季經濟成長至負3.02%，更是金融海嘯來最差表現。早已多次提醒政府官員經濟形勢嚴峻，但包括行政院主計總處主計長朱澤民與國發會官員就是一口咬定情勢已趨和緩，即將觸底反彈，全年保二可望樂觀達標；正如同去（2022）年咬死不會有通膨一樣。這種自欺欺人、反應始終慢半拍的態度，難怪民眾會抱怨政府無知、無為、無能也無感。

李貴敏表示，官員報喜不報憂，還把理應公開透明的數據遮掩誤導社會大眾，當成大內宣來用；自然讓官員對於未來的研判失誤。當牛皮越吹越大，一旦國王的新衣被揭開後，官員自然像是和民眾活在不同的平行宇宙。

李貴敏說，如日前主計總處公布2021年國富調查，並宣稱在股市、房市熱絡及經濟成長逾6％的推升下，國人財富續創新高，每戶平均資產淨值逾1359萬元，結果網民直接譏諷是「人均大富翁」。

李貴敏批評，如今多數民眾苦於低薪、工作不穩定、住房不易的現狀，也都擔心貧窮拖累了經濟發展，官員卻拿L型社會的畸形經濟，自豪稱「全民好有錢」。

李貴敏總結，國富統計，不談分配問題，不問平均家戶負債升至218萬元，也不揭露負債創歷年新高？這樣子的數據和公告內容，又怎麼有助於民眾和產業了解現狀、提早因應呢？