快訊

淡大交換生誤食老鼠藥中毒 北醫曝最新病況：患者自述與小吃無關

鼓鼓曝接吻照宣布十年戀 大元卻傻眼喊「滿頭問號」

新型態詐騙警察也沒見過！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一勞動節全台放假？ 陳建仁：繼續溝通做妥善安排

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長陳建仁（前排右二）今天到機場捷運A5站視察五泰輕軌規劃狀況。記者江婉儀／攝影
行政院長陳建仁（前排右二）今天到機場捷運A5站視察五泰輕軌規劃狀況。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜昨（28）日針對議員質詢時表示，五一勞動節鼓勵全國都放假。行政院長陳建仁表示，在回答之前，他再一次對全國勞工朋友說一聲「勞動節快樂」。對於國家假日的規畫，最近也聽到社會各界所反映的這些意見，他們會繼續來溝通，做出最妥善的安排。

陳建仁今天到機場捷運A5站視察五泰輕軌規劃狀況，對於媒體提問，賴清德的「信賴台灣之友會」陸續成立，未來會和「小英之友會」合作。

陳建仁表示，副總統賴清德是全台灣都公認最好的政治工作者，最近也有很多的聲音，希望賴副總統能夠延續蔡英文總統優質的執政，他相信只要大家團結在一起，就能夠使得好的執政成果繼續延續，所以讓他們來建立一個更美好、更強韌，也更溫暖的台灣。

陳建仁 勞動節

延伸閱讀

澳洲來台男大生吃到老鼠藥命危 陳建仁：會提供最好協助

賴清德來授旗 偵爆犬檢查座位底下是否有爆裂物

徐巧芯嗆「假掰」 許淑華：不會回應她的攻擊

王不見王? 陳建仁視察五泰輕軌 不見侯友宜

相關新聞

五一勞動節全台放假？ 陳建仁：繼續溝通做妥善安排

新北市長侯友宜昨（28）日針對議員質詢時表示，五一勞動節鼓勵全國都放假。行政院長陳建仁表示，在回答之前，他再一次對全國勞...

指台灣經濟負成長 藍委批：官員自豪L型社會畸形經濟

行政院主計總處發布經濟預測，第一季經濟成長為負成長，國民黨立委李貴敏今（29）日批評，多數民眾苦於低薪、工作不穩定和住房...

多起國防弊案監院列機密挨批不透明 陳菊出手推3改革

監察院不夠開放透明問題討論已久，國民黨立委曾銘宗批評，屬監院職權行使範疇的社會矚目案件何其多，監院查了沒、哪些有查、哪些沒查，有立案調查的進度到哪裡？全是一片黑箱，外界不得而知；以新竹市立棒球場案為例，監院去年10月就申請調查卻不公開，直到今年1月才承認有立案，令人質疑當初時逢九合一選舉，事關民進黨執政首長弊案，不公開是否另有政治動機。

波頓：若美國考慮提升國防預算 台灣也該跟進

美國前白宮國安顧問波頓今天表示，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，占GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算約佔2.4%...

馬英九批蔡總統違憲　綠委反批舔共罵台頭殼壞掉

前總統馬英九赴希臘參加論壇，馬英九在會中批評蔡英文總統稱中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例。民...

侯友宜鼓勵五一勞動節全國放假 人事行政總處回應了

五一勞動節將至，新北市長侯友宜昨天表示，鼓勵全國在五一勞動節都放假。行政院人事行政總處表示，因涉及內政部主管「紀念日及節...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦