五一勞動節全台放假？ 陳建仁：繼續溝通做妥善安排

新北市長侯友宜昨（28）日針對議員質詢時表示，五一勞動節鼓勵全國都放假。行政院長陳建仁表示，在回答之前，他再一次對全國勞工朋友說一聲「勞動節快樂」。對於國家假日的規畫，最近也聽到社會各界所反映的這些意見，他們會繼續來溝通，做出最妥善的安排。

陳建仁今天到機場捷運A5站視察五泰輕軌規劃狀況，對於媒體提問，賴清德的「信賴台灣之友會」陸續成立，未來會和「小英之友會」合作。

陳建仁表示，副總統賴清德是全台灣都公認最好的政治工作者，最近也有很多的聲音，希望賴副總統能夠延續蔡英文總統優質的執政，他相信只要大家團結在一起，就能夠使得好的執政成果繼續延續，所以讓他們來建立一個更美好、更強韌，也更溫暖的台灣。