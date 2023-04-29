波頓：若美國考慮提升國防預算 台灣也該跟進

美國前白宮國安顧問波頓今天表示，美國國防支出應回到雷根總統時的水準，占GDP的5%到6% ，台灣目前國防預算約佔2.4% ，如果美國考慮提昇國防預算，台灣也該提升，「政治人物不愛談這點，但這就是現實」。

波頓今天出席本土社團舉辦的海內外台灣國是會議，以「台灣長治久安之計」為題專題演講。波頓指出，烏克蘭對抗強鄰是最好的示範，當別人問台灣是否將為自己奮戰，台灣應該大聲肯定地回答，不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志 。

波頓說，上午在電視看到中國增派軍機繞台的新聞報導，記者說中國加強威脅與他訪台有關，「如果是真的，我很榮幸」，這就是中國對台威脅的日常，不過中國愈威脅，只會讓台灣人更想捍衛民主自由價值。

波頓表示，台美需大幅強化雙邊關係，早在2000年時他就主張過，美國應給予台灣完全的外交承認，在達到此目標之前，雙方需要更深更廣的戰略對話，不只討論賣哪些武器系統，還需協調怎樣分工合作，等中國真正發動攻擊時再討論就太遲了。

波頓指出，要嚇阻中國，美國需派更多軍艦通過台海確保自由航行權，也該強化武器供應能量，盡快補足對台武器交運缺口，另須研究若中俄聯手攻擊台灣，除了應對立刻的軍事攻擊，怎樣因應中國封鎖台灣對全球造成的經濟衝擊。