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馬英九批蔡總統違憲　綠委反批舔共罵台頭殼壞掉

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前總統馬英九昨在希臘稱蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，民進黨立委許智傑今天表示，馬英九去希臘被打壓矮化，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉。。本報資料照片
前總統馬英九昨在希臘稱蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，民進黨立委許智傑今天表示，馬英九去希臘被打壓矮化，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉。。本報資料照片

前總統馬英九赴希臘參加論壇，馬英九在會中批評蔡英文總統稱中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例。民進黨立委許智傑今日批評，馬英九去希臘被打壓矮化，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉。民進黨立委王定宇也批評，「有了馬英九，中共很省事，有這些荒謬言行，台灣哪還需要敵人？」

針對馬英九批評蔡總統稱中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例，至今沒有糾正與道歉。許智傑表示，馬英九去希臘被矮化，結果馬英九不譴責幕後打壓的黑手中共，反倒只敢批評蔡總統，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去

馬英九稱擔任總統任內，所有部長跟中國大陸有暢通溝通管道，蔡總統執政期間把兩岸關係搞爛。許智傑說，兩岸關係變差最大的關鍵，就是大陸國家主席習近平的無知和霸道，蔡總統讓全世界看見台灣支持台灣，馬英九不敢批評中共，二位總統高下立判。

王定宇也說，馬英九甘願被矮化，以中華台北國民黨前主席身分出席國際會議，在國際場合身為前總統卻樂於攻擊自己的國家，勇於詆毀自己國家的現任元首，甚至曲解憲法、曲解台灣現狀，馬英九其所言所行不僅嚴重失格，而且企圖誤導國際社會對台灣的聲援，以及台灣在國際的認知。

「有了馬英九，中共很省事，有這些荒謬言行，台灣哪還需要敵人？」王定宇說，馬英九的主張完全符合中共利益，合理化、洗白解放軍對台灣的軍事威脅。王定宇認為，馬英九在國際舞台失格，台灣社會應該認真嚴肅思考，馬英九是否還有資格接受納稅人提供的前任總統優渥禮遇。

馬英九 中共 王定宇

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