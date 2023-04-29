侯友宜鼓勵五一勞動節全國放假 人事行政總處回應了

五一勞動節將至，新北市長侯友宜昨天表示，鼓勵全國在五一勞動節都放假。行政院人事行政總處表示，因涉及內政部主管「紀念日及節日實施辦法」，立法院部分委員對於紀念日及節日放假日數提案，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。

新北市議員江怡臻昨質詢時侯友宜時表示，台灣放假不同於他國，根本是一國兩制，對有小孩的家庭來講，若父母雙方有一方沒有放假，必須在家帶小孩，遭抱怨不如不放假。侯友宜答覆，有些工作雖不盡然與勞動相關，但是家庭難免會有牽扯關係，鼓勵勞動節全國都放假。

人事行政總處表示，現行紀念日及節日放假規定，依內政部訂定「紀念日及節日實施辦法」第5條規定，勞動節勞工放假。另依「勞動基準法」第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。因此，目前適用「勞動基準法」人員，五一勞動節放假一天。

立法院內政委員會上個月審查「國定假日法」草案，朝野立委提案眾多，像是時代力量黨團主張19天國定假日，國民黨立委陳玉珍要求增列八二三砲戰紀念日、民進黨立委林靜儀主張應該增加客家日、原住民族日、國際移民日等，最終委員會僅完成詢答，擇期繼續審查。