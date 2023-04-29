鄭成功中樞祭典 鄭文燦：祈求「成功祖」常保台灣民主

行政院副院長鄭文燦主持鄭成功中樞祭典，鄭文燦表示，這是台灣歷史發展的軌跡也是非常重要的歷史資產，開啟大航海時代台灣走向世界舞台的重要一頁，能夠記取歷史、回顧歷史，創造未來的台灣。

明延平王鄭成功來台362周年中樞祭典」今天在台南市中西區延平郡王祠舉行，日本平戶市親善訪問團、馬來西亞檳城開山王廟及鄭氏宗親齊聚一堂，擔任主祭的鄭文燦祈求「成功祖」庇佑台灣常保自由民主。

鄭文燦指出，鄭成功於1624年出生在日本平戶，再前往中國福建接受漢學教育，明朝末年在金門及廈門反清復明，1661年大航海時代登陸台南鹿耳門及驅逐荷蘭人，隔年在安平去世，鄭氏家族在台灣建立22年三代王朝，開啟漢人到台灣移民拓墾的歷程。

鄭文燦表示，鄭成功帶來制度、文化、宗教信仰等各層面影響，台灣到處有以延平、國姓、成功為名的地名、學校及機構，鄭成功也帶來傳說、故事飲食文化，中樞祭典則表達對台灣歷史軌跡的懷念。

鄭文燦說，歷史是共同的過去，也給了新的起點，希望鄭成功精神留在這塊土地上，同時反省歷史走過的時代；明年是鄭成功誕辰及台南建城400年，更增添台灣歷史起點的回顧，以前走過的路，才有今天的台灣。

鄭文燦說，行政院指派他來參加中樞的祭典要藉這個機會表達，對於台灣所走過的、歷史的軌跡的一份懷念，歷史是我們共同的記憶，過去歷史也給我們一個的新的起點，希望鄭成功所代表的開拓精神，能夠留在這塊土地上，那也可以去反省這個歷史所走過的大航海時代，從金門、廈門，反清復明的基地，到渡過黑水溝，來到台灣的台灣，當時南部有荷蘭人，北部有西班牙人，鄭成功開啟了漢人更多的移民來到台灣的歷程，當然當時也在台灣也有平埔族，所以也可以看的到平埔族跟漢人那一段歷史。

鄭文燦說，明年剛好是台南400年，是從1624年起算，剛好是鄭成功誕辰，400也是台南被發現，這個發現是從荷蘭人到台灣的第一年來計算，但之前還有原住民、平埔族等等，荷蘭人同一年發現登陸紐約，所以明年台南400年及鄭成功400年誕辰，這兩個大活動能夠為台南增添文化古及作為台灣歷史的起點最好的回顧，中央一定會全力支持之外，希望各界的貴賓都可以來參加。

鄭文燦也以台南正面臨缺水的困難，透過鄭成功祭典，眾神護台灣一定會度過難關，台灣也一定會成功；台灣過去所走過的路，那一份辛苦、不容易，才能夠有今天台灣的好。

今天祭典活動台南市政府副市長葉澤山、金門縣政府秘書長謝世傑陪祭，還有來自鄭成功出生地日本平戶市的親善訪問團、馬來西亞檳城開山王廟、各縣市鄭氏宗親會、全國奉祀鄭成功聯合會及各廟宇代表、鄭成功第八世孫鄭子香後裔鄭子香子孫會之代表擔任與祭官，典禮莊嚴隆重。

葉澤山表示，17世紀時鄭成功以台南為基地，將台灣推上國際舞台，重建台灣在大航海時代的定位，對當時的多元文化及跨國交流開啟了新篇章。