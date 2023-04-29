快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

高虹安今曝北檢傳喚心情 談資策會案「實在太扯了」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天受訪談到昨天北上出庭的狀況。記者張裕珍／翻攝
新竹市長高虹安今天受訪談到昨天北上出庭的狀況。記者張裕珍／翻攝

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理費案，以及資策會指控其任職期間涉及專利背信，北檢昨天傳喚高說明。高虹安今天首度受訪，重申「我沒有涉及任何貪汙不法」，談到資策會案則忍不住說看到資策會提告內容「真的讓我覺得實在太扯了，非常瞠目結舌」，但無法說明太多，強調全力配合調查，希望能還她清白。

高虹安昨天到北檢說明助理費案與資策會專利涉背信案，偵訊6小時後請回，面對大批媒體詢問不發一語。高今天早上9點按照行程到東寧宮出席延平郡王鄭成功復台362周年紀念慶典，現場不少里長與支持者高呼「市長加油」，為高虹安加油打氣。

高虹安受訪說，很多人都非常關心她前往北檢應訊問題，首先很謝謝大家的關心，昨天是北檢調查的程序，「必須再次重申我沒有涉及任何貪汙不法」，也必須跟大家說近期有許多外界對檢察系統被政治力介入指導的傳言，真的是傳言非常多，「公道自在人心啊」，不再多做評論。

高虹安也提及，昨天是她第一次針對資策會案開庭，「第一次看到資策會提告內容，真的讓我覺得實在太扯了，非常瞠目結舌」，因為偵查階段不好跟大家報告，等案件告一段落會跟大家說明整個過程，自己會全力配合調查，希望檢調司法依據法律與客觀事實證據等，盡快偵查完畢還她一個清白。

高虹安 提告 專利

延伸閱讀

涉詐助理費及資策會案遭傳喚 高虹安結束六小時庭訊不發一語

檢調偵辦詐領助理費案 高虹安再度遭約談

高虹安今為助理費案北上出庭 竹市府發言人回應了

涉詐領助理費案 北檢今再傳高虹安出庭

相關新聞

馬英九說中國、台灣非二國 鄭文燦：在國外批台 很不恰當

行政院副院長鄭文燦今天上午9點出席台南明延平王鄭成功來台362周年中樞祭典，典禮前接受媒體聯訪，針對前總統馬英九在國際論...

高虹安今曝北檢傳喚心情 談資策會案「實在太扯了」

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理費案，以及資策會指控其任職期間涉及專利背信，北檢昨天傳喚高說明。高虹安今天首度受訪...

侯友宜鼓勵五一勞動節全國放假 人事行政總處回應了

五一勞動節將至，新北市長侯友宜昨天表示，鼓勵全國在五一勞動節都放假。行政院人事行政總處表示，因涉及內政部主管「紀念日及節...

陳以信：蔡英文提兩岸互不隸屬才是喪權辱國

針對前總統馬英九在希臘德爾菲經濟論壇的發言，遭到陸委會批評「失態」，國民黨立委陳以信今（29）日批評，陸委會的反應才是「...

未多派翼尖員因缺工？長勤拖機撞航機 應記取台鐵崇德事故5死教訓

長榮航勤拖機作業4月16日深夜發生航機碰撞意外，一架長榮航空A321-200飛機，在移機作業時不慎碰撞到另架長榮波音777航機，導致機鼻嚴重受損，發生此事時，長勤未再多派2名翼尖員指揮監督，讓人不禁想起台鐵十多年前未依按照SOP流程進行作業、未指派足夠瞭望員，導致5名道班工慘死的崇德事件。自去年起迄今的長勤缺工問題遲未解決，是否因人力短缺、員工過度疲勞導致作業失誤？是長榮航勤不可不正視的嚴重問題。

鄭成功中樞祭典 鄭文燦：祈求「成功祖」常保台灣民主

行政院副院長鄭文燦主持鄭成功中樞祭典，鄭文燦表示，這是台灣歷史發展的軌跡也是非常重要的歷史資產，開啟大航海時代台灣走向世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦