高虹安今曝北檢傳喚心情 談資策會案「實在太扯了」

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理費案，以及資策會指控其任職期間涉及專利背信，北檢昨天傳喚高說明。高虹安今天首度受訪，重申「我沒有涉及任何貪汙不法」，談到資策會案則忍不住說看到資策會提告內容「真的讓我覺得實在太扯了，非常瞠目結舌」，但無法說明太多，強調全力配合調查，希望能還她清白。

高虹安昨天到北檢說明助理費案與資策會專利涉背信案，偵訊6小時後請回，面對大批媒體詢問不發一語。高今天早上9點按照行程到東寧宮出席延平郡王鄭成功復台362周年紀念慶典，現場不少里長與支持者高呼「市長加油」，為高虹安加油打氣。

高虹安受訪說，很多人都非常關心她前往北檢應訊問題，首先很謝謝大家的關心，昨天是北檢調查的程序，「必須再次重申我沒有涉及任何貪汙不法」，也必須跟大家說近期有許多外界對檢察系統被政治力介入指導的傳言，真的是傳言非常多，「公道自在人心啊」，不再多做評論。

高虹安也提及，昨天是她第一次針對資策會案開庭，「第一次看到資策會提告內容，真的讓我覺得實在太扯了，非常瞠目結舌」，因為偵查階段不好跟大家報告，等案件告一段落會跟大家說明整個過程，自己會全力配合調查，希望檢調司法依據法律與客觀事實證據等，盡快偵查完畢還她一個清白。